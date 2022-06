Hay signos que no podrían lastimar ni a una mosca, pero hay otros que, llegado el caso de peligrosidad extrema, sí podrían actuar violentamente o cometer un asesinato.

Impulsivos, calculadores, apáticos, pasionales, inteligentes, estas son algunas de las características principales de los 6 signos que tienen más probabilidades de matar a alguien.

Aries

Aries sería capaz de cometer un asesinato. Aries es muy inteligente, tiene rapidez mental, llegado el momento es agresivo, es frío y calculador, por lo que podría perfectamente perpetrar un asesinato. No le faltaría detalle en la escenificación del crimen.

.

Cáncer

Cáncer es súper emotivo y pasional, por lo que sí sería capaz de matar a alguien, si se siente cruelmente traicionado. Cáncer llevado por los celos, sería capaz de cometer un crimen pasional. Luego se moriría del disgusto, pero en esos momentos…

Escorpio

Escorpio tiene instinto asesino. Podríamos decir, que nunca lo utiliza, pero podría hacerlo llegado el caso. Son su frialdad y su capacidad de análisis, podría cometer un asesinato y calcularlo todo premeditadamente, como si nada.

Piscis

Piscis, inicialmente, no mataría a nadie, pero sí que sería capaz de cometer un crimen pasional. Es muy emotivo, muy sensible y el amor y sus pasiones son su tormento. En un ataque de celos y de ira, por la traición, podría cometer un crimen pasional, del que no se perdonaría nunca. También siente debilidad por los vicios.

.

Tauro

Tauro es visto como el signo más temperamental, por lo que se considera peligroso. Este es uno de los signos más peligrosos del zodíaco. Su enojo podría llevarlo a cometer crueles asesinatos. Cabe destacar que son muy buenos mentirosos, por lo que podrían llevar es secreto del delito a la tumba.

Capricornio

Las personas nacidas bajo este signo suelen cometer grandes delitos, les gusta ejecutar grandes robos y delitos. No buscan herir a nadie, pero si sus planes no salen como lo pensaron, pueden asesinar a quien se les interponga en el camino. Suelen ser personas muy organizadas y planificadoras, por lo tanto, muy peligrosas.

Esto no significa que los otros signos sean unos santos. Los que no aparecen en este ranking también pueden cometer delitos, pero según sus características, los delitos serían menores. Estafas, pequeños robos, pirateo informático, podrían ser algunos de estos.