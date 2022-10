Cuando alguien nos lastima, a todos nos cuesta dejar atrás lo sucedido y perdonar realmente a la otra persona. Sin embargo, hay personas a las que la traición les parece algo imperdonable.

No pueden evitar recordar una y otra vez el daño que les hicieron, y aunque arreglen las cosas con esa persona, en el fondo siguen acordándose de todo. Muchas veces, esta especie de rencor no les permite sanar y seguir adelante.

Estas personas suelen ser sumamente leales y fieles con sus seres queridos, por lo que no pueden entender cómo el otro pudo traicionarlos. Para ellos, no hay nada más grave que la traición o el engaño.

No pueden olvidar tan fácilmente lo que pasó.

De todas formas, una vez que perdonan, lo hacen realmente, aunque les cueste tiempo llegar a ese punto. No importa la gravedad de lo que les hayan hecho, estas personas son grandes memoriosos, por lo que no aceptan tan fácilmente un perdón.

A pesar de ello, no suelen actuar como personas rencorosas, ya que no guardan enojo dentro de ellos, sino que guardan el recuerdo de lo que sucedió. Fieles a la frase "el que olvida no perdona", estas personas nunca se olvidarán de la traición, aunque si terminarán perdonando, si es que le tienen mucho cariño a la otra persona. Ahora bien, ¿de quiénes se trata?

Tauro

Este signo no acepta el perdón, ya que se siente completamente traicionado o decepcionado. Sin embargo, los nacidos bajo el signo de Tauro son personas 100% confiables, las cuales todos querríamos tener de amigos.

Tauro nunca defraudará a sus seres queridos, y espera que ellos se comporten de la misma manera. Si los traicionan, estas personas harán de cuenta que aquella persona no existe más, y tomarán la tajante decisión de sacarla de sus vidas.

Por más de que finjan haber perdonado, lo cierto es que a estas personas les resulta prácticamente imposible volver a confiar en el otro, por lo que les es muy difícil avanzar en esa relación.

Géminis

A pesar de que se muestran como personas pacíficas y tranquilas, lo cierto es que en el fondo también esconden un lado un tanto rencoroso.

Para los geminianos, no hay vuelta atrás.

Los geminianos serán compresivos hasta que traicionen su confianza. No pueden tolerar que alguien les mienta o los decepcione, por lo que, en estos casos, para ellos no hay vuelta atrás.

Al igual que Tauro, este signo jamás traicionará a sus seres queridos, y lo mismo esperan del resto. Los nacidos bajo este signo podrán ser educados y "políticamente correctos", pero no olvidadizos.

Una vez que terminan una relación de amistad, romántica o laboral, solo te saludarán si te cruzan, pero no pretenden tener ningún otro vínculo más allá de ese.