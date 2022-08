El zodiaco nos puede brindar indicios de cómo una persona es en esencia. Sin bien no las define y no es algo estático, sí nos puede brindar algunos lineamientos para poder conocer más en profundidad a alguien.

En este caso, hay quienes los amores prohibidos se les hacen especialmente atractivos. Puede ser porque no toleran el rechazo, porque no soportan que les digan que no, o porque simplemente sienten un magnetismo especial con lo prohibido.

Según la astrología, hay tres signos que están dentro de este grupo y tienen determinadas características en común. Ellos son:

Piscis

Los piscianos son muy fantasiosos: suelen crear mundos paralelos ficticios en sus cabezas que poco se condicen con la realidad. Cuando les gusta alguien, su imaginación vuela y comienzan a idealizar a la persona, tanto que a veces no llegan a conocerla realmente.

En su mente, esa imagen que se construyeron del otro suele chocar de un momento para el otro con la realidad, por lo que son muy propensos a las frustraciones.

Asimismo, tienen un gran problema con el rechazo: cuando lo sienten, se vuelven totalmente locos y su interés por la otra persona se potencia a tal punto que pueden llegar a pasarla realmente muy mal.

Cáncer

Su mundo emocional es inmenso y suelen tener todo el tiempo sus sentimientos a flor de piel. Signo de agua, pone las emociones por sobre todas las cosas y le cuesta pensar fríamente.

Las de Cáncer son personas adictas al drama, por eso el rechazo activa esa parte de ellos que en el fondo necesita de lo dramático porque hay algo de eso que les atrae.

Cuando alguien los rechaza, son muy insistidores pero de forma sutil, porque hará todo lo que sea porque no te des cuenta de que están completamente enganchados. Pero siempre se quedarán ahí para que notes su presencia.

Escorpio

Los escorpianos son los más sombríos del zodiaco. Su potencia y energía emocional son únicas entre todos los signos y tienen una gran imaginación e intuición.

Sus emociones son profundas y no toleran sentirse rechazados. Aunque la persona no les guste demasiado, por una cuestión de orgullo harán lo que sea por conseguir su atención, con una gran fuerza de voluntad y firmeza.

Lo que pasa con Escorpio es que una vez que consigue lo que quiere, es muy probable que se retire o que ya no quiera más ese objetivo con el cual se obsesionó.