¿Empezarías una relación si supieras que esa persona no lo pensaría dos veces antes de terminar contigo de la forma más desgarradora? Especialistas en el arte del romanticismo recomiendan ser más cuidadosos a la hora de enamorarse.

Afortunadamente, a través de la astrología se puede saber cuáles son esos signos del zodiaco que generan desilusión, desconfianza e inseguridad.

Los siguientes cuatro signos aparentan ser fieles, leales y transparentes pero en el fondo son rompecorazones que en el momento menos oportuno comenzaran a perder el interés en la pareja. Pero no tomaran la iniciativa para acabar la relación sino que esperaran que la otra persona sea quien decida hacerse.

Los signos rompecorazones

Capricornio

Con este signo zodiacal nunca se tienen certezas de sus sentimientos, porque creen que siempre actúan con lógica en las decisiones que toman. No son malintencionados, lo que pasa es que no sienten que sus actos marquen el camino de su vida sentimental.

Aunque son cariñosos, y muy detallistas siempre están prevenidos y analizan todo lo que ocurre en su entorno, creando una capa de protección que les impide abrirse del todo. Estos comportamientos hacen que sus parejas terminen aburriéndose, y con el corazón en mil pedazos, a pesar de estar enamorados.

Aries

No tienen problema con decir de frente que van por un camino opuesto al de la persona que esté interesado en ellos y ellas. Aunque se “esmera” con sus comportamientos en demostrar que no quiere compromisos y que ama su soledad, sus señales parecen ser equívocas porque todos terminan cayendo a sus pies. No es su culpa definitivamente, pero eso no lo deja bien librado a la hora de romper corazones.

Sagitario

Si querés tener una relación con un Sagitario, tené claro que sus planes de viaje siempre serán su prioridad. Además, anteponen sus necesidades y deseos a todo lo demás, por lo que, incluso si eres un fanático de los viajes, es posible que ni siquiera te invite a unirte. Esto se debe a que los Sagitario son muy egocéntricos y poco empáticos.

Otro de los rasgos de su personalidad que justifica este tipo de comportamiento es que no pueden ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Incluso podrían preguntarse cuál es el problema contigo y por qué reaccionas tan emocionalmente.

Acuario

Las personas más despreocupadas y que viven en su propio mundo son los Acuario. Incluso si están en una relación, coquetearán con otras personas delante de tus narices. Y cuando decidan que quieren romper contigo, te harán sentir inferior.

Te darán a entender que son superiores y que no estás a la altura de su intelectualidad. Sin embargo, no te lo dirán en un lugar público porque que odian las demostraciones emocionales públicas; los hacen sentir muy incómodos y no podrán hacerlo a su manera.

Horóscopo de hoy, viernes 11 de junio

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 11 de junio de 2021. Descubrí que te depara para esta jornada, según los astros.

Géminis

Encontrarás un momento para disfrutar de ti mismo. La luna que te acompaña hoy solo conduce a las decisiones y al éxito; aprovéchala.

Tauro

No eres el salvador del mundo, trabaja por ti y para ti. Una propuesta te ayudará a encontrar la tranquilidad que necesitas.

Piscis

La decisión amorosa que tomaste no te llevará por buen camino. Se aproximan épocas de conflicto y traición emocional. ¡Cuidado!

Cáncer

Todos los caminos tienen obstáculos. Mantente sereno, enfrenta bien lo que viene para ti y recibe todo con amor.

Leo

Los altibajos emocionales estarán presentes en tu día. Recuerda que los pensamientos positivos solo atraen cosas buenas.

Virgo

Hoy vas a encontrar muchas respuestas a lo que estabas esperando. Enfrentarás un día difícil, estresante y sin muchas salidas.

Libra

Tu intuición nunca falla. Ve por esa nueva oportunidad, los cambios van a ser radicales, pero el mayor beneficiado serás tú.

Escorpión

