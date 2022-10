Todas las personas tienen caracteristicas que las hacen unicas pero, entre las personalidades siempre hay puntos de contacto. El horóscopo es el campo de estudio que ayuda a entender un poco más por qué las personas son como son.

Se podria decir que el horóscopo separa los diferentes tipos de rasgos y personalidades de la gente, creando doce grandes grupos en los cuales se puede dividir a todo el mundo.

Dentro de los doce signos del Zodiaco, cada uno de ellos tiene unas particularidades distintas, no solamente en el carácter, sino también en los gustos y las emociones, que hace que sean únicos respecto a los demás once signos.

En esta oportunidad, traemos el ranking de los signos más conflictivos. Tienen poca paciencia, mal humores constantes y siempre están a la defensiva, estas son algunas de las características que los describen a la perfección.

Los 5 signos más conflictivos del Zodiaco

Aries

Conocé cuáles son los signos más conflictivos del Zodiaco.

Los nacidos bajo este signo no tienen paciencia y suelen irritarse con facilidad cuando se sienten amenazados. Pero eso no es todo, sino que además no les gusta admitir cuando se equivocan y defienden su punto a pesar de que se saben equivocados. Son tan apasionados que es casi imposible ganarles una pelea, siempre quieren tener la última palabra y esto no le suele gustar a los demás.

Cáncer

Los cangrejos son sensibles y cariñosos, por eso son fáciles de ofender. Les gana más el corazón que la razón, si los ofenden nunca lo olvidarán y te lo recordarán en el momento menos esperado. El rencor es parte de su lado oscuro y jamás lo cambiarán.

Géminis

Las personas de este signo son luchadoras de nacimiento, aman tener la razón y son siempre las primeras en empezar las discusiones. Es el signo que más se pone a la defensiva, esto es por su personalidad dual que los hace cambiar su estado de ánimo de un segundo a otro. Cabe destacar que no son vengativos, pero siempre querrán ganar.

Leo

Leo tiene una personalidad feroz, intensa y poderosa. Cuando hay una diferencia de opinión, por más mínima que sea, imprimirá su máximo esfuerzo para defender su punto de vista. Ellos saben muy bien cómo expresarse y el buen manejo de la oratoria lo hace un buen competidor.

Escorpio

Escorpio quiere ser reconocido a toda costa, ellos necesitan que los demás les digan que hacen todo bien. Puede pasar horas discutiendo y no se cansará hasta que la otra parte entienda que él tiene razón. Cuidado con ofender, ya que no se dentendrá hasta penetrar tus emociones con el aguijón de su desprecio.