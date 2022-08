No hay dudas de que algunas personas más cariñosas que aman por sobre todas las cosas el contacto humano, y están constantemente dando o recibiendo los famosos "mimitos".

Sin embargo, en la vereda de enfrente se encuentran los "anti-mimos", los cuales vinieron a mostrar que no todos somos grandes fanáticos de las caricias.

A pesar de que es un gesto de amor, lo cierto es que más de uno detesta recibir mimos -al igual que darlos-, por lo que lo más recomendable es no tocarlos o, simplemente, no mantenerse demasiado cerca.

Estos signos prefieren tener al resto lejos.

Detestan, por sobre todas las cosas, sentirse atosigados, y no tienen ningún problema en alejarse cuando ven que la otra persona está muy pegajosa, aunque no suelen tener grandes relaciones con personas sumamente cariñosas.

Normalmente, denominamos a estas personas como "ariscas" o "frías", aunque, en definitiva, solo prefieren tener lejos a quienes son bastante "pegajosos".

El contacto humano no es lo suyo, y las caricias o expresiones de amor tampoco. Sin embargo, esto no significa que son personas frías ni que no quieren tener a nadie cerca. ¿Quiénes son los signos que detestan los mimos?

Virgo

Las personas pertenecientes a este signo tienen un carácter un tanto especial, por lo que, muchas veces, pueden parecer poco demostrativos.

Sin embargo, este calculador signo tiene pensadas otras varias formas de demostrarle cariño al otro, y en ninguna de ellas aparecen los mimos, ni un gesto de cariño que tenga que ver con el contacto humano.

Para Virgo, las palabras y las acciones valen mucho más que cualquier caricia, y, aunque muchos piensen lo contrario, las personas pertenecientes a este signo son completamente demostrativas.

Virgo detesta que el otro le esté encima constantemente.

Ellos son los primeros en demostrarle a su pareja, familiar, o amigo, que no son personas frías, y se encargan de planear a la perfección sus muestras de amor.

Sagitario

No es ninguna novedad que Sagitario forma parte de los "frios" del zodiaco, los cuales menos cariño demuestran. Ya sea porque odian los mimos o caricias, o porque no se sienten tan cómodos a la hora de expresar sus sentimientos, lo cierto es que este signo es sumamente poco afectivo.

Sagitario no es el mayor fanático de los "mimitos".

Abrirse con sus seres queridos, y mostrar sus sentimientos, es algo completamente difícil para Sagitario, ya que no acostumbra a ser el que más da a la hora de estar en una relación afectiva.

Cuando las personas pertenecientes a este signo se sienten demasiado atosigadas, no dudan en alejarse o irse corriendo. No les gusta para nada que les estén encima todo el tiempo.