De los doce signos del zodiaco, hay tres en particular que tienen serios problemas para mantener sus relaciones de pareja a lo largo del tiempo. Por algún motivo, suelen tener vínculos cortos en los que no terminan de involucrarse demasiado.

Ya sea porque se sienten atados, porque les cuesta demostrar cariño o porque agobian a sus parejas, estos signos suelen tener relaciones intensas pero cortas, y es difícil que se den cuenta por qué.

Para ellos será un gran desafío hacer un balance de sus relaciones de pareja y empezar a sacar a la luz su responsabilidad en lo que sucede, y dejar de echar culpa siempre en las personas con las que se cruza. Ellos son:

Acuario

De los doce signos del zodiaco, ellos son los rebeldes. Acuario detesta las estructuras y los convencionalismos. Eso mismo les sucede con sus parejas: no soportan lo tradicional y la rutina de un vínculo “normal”.

Para los acuarianos su libertad está por encima de todo y la priorizan por sobre cualquier cosa. Cuando se ponen en pareja, es muy probable que rápidamente se sientan agobiados y necesiten su espacio personal.

Cuando la otra persona no se los respeta, seguramente Acuario pateará el tablero y tirará todo por la borda. Por estos motivos, sus relaciones no duran mucho tiempo, porque terminan por cansarse fácilmente.

Capricornio

Son los más estructurados del zodiaco. Capri es completamente hermético y le cuesta mucho abrirse a las personas. Les resulta muy difícil gestionar sus emociones y pueden pecar de fríos.

Esto le trae muchos problemas con sus parejas, porque comienzan a sentir desinterés de parte de ellos, lo que empieza a crear un clima hostil. Sumado a ello, son muy desconfiados hacia la vida y hacia las personas, por lo que siempre creen que el otro tiene segundas intenciones no muy buenas y no terminan de relajarse.

Por estos motivos, a Capricornio no le duran las parejas: prefiere estar solo y tener vínculos ocasionales para no complicarse la vida y no involucrar sus sentimientos. Después de todo, en el fondo tiene un gran temor a ser lastimado.

Virgo

Los virginianos son extremadamente perfeccionistas y meticulosos, y eso mismo esperan de la persona que tienen al lado. Para ellos, siempre hacen las cosas bien y “si no la ganan la empatan”. Si delegan alguna tarea, es probable que se queden bien cerca para chequear que todo esté bien hecho.

Ese poco espacio personal que le da a su compañero realmente puede ser algo muy molesto. Además, es tomado por la otra persona como una gran falta de confianza y eso repercute en su autoestima.

Virgo quiere tener todo bajo control y, paradójicamente, suele buscar parejas más relajadas y descontracturadas, lo que a la larga termina chocando y generando serios problemas. Cuando alguna situación se le va de las manos, las personas nacidas bajo el signo de Virgo se salen completamente de eje y terminan por boicotear sus relaciones.