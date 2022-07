Hay determinados signos del zodiaco que le confieren a las personas que nacieron bajo su energía un don para alejarse de las personas tóxicas. Como hay muchos a quienes les cuesta percibirlo y, en nombre del amor, les cuesta renunciar, ellos tienen una alta capacidad de autoprotección que hace que se prioricen y terminen eliminando de sus vidas esas relaciones dependientes y manipuladoras.

Son tres signos que saben lo que quieren y lo que no, y no dudarán en echar de sus vidas a quienes no se ajusten a lo que pretenden para sus vínculos. Te contamos qué signos son y por qué se comportan de esta manera:

Aries

Los arianos son puro fuego y determinación. Cuando se les pone algo en la cabeza no dudarán en llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias, sin importar quién se ponga en su camino.

Tienen muy en claro sus límites personales y no dejan que nadie los sobrepase. Por eso, si sos una persona absorbente o tóxica, los arianos no te dejarán jugar con ellos porque tienen muy en claro lo que quieren y lo que no para sus vidas.

Es muy poco probable que puedas manipular a Aries, porque tienen un sexto sentido que hace que se den cuenta cuando alguien tiene intenciones ocultas y no dudarán en echarte de sus vidas si intentas pasarlos por arriba.

Acuario

Los acuarianos son sinónimo de independencia y rebeldía. Aman tener muchos amigos y amantes pero les gusta hacer de su vida lo que quieren. Son muy difíciles de domar y te dirán lo que les gusta y lo que no en la cara.

Acuario es muy difícil de atrapar: necesita su espacio personal para no sentirse ahogado. Por este motivo, no aguantará mucho al lado de una persona que se le pegue demasiado, porque enseguida se asfixiara y saldrá corriendo.

Un acuariano percibirá a una persona tóxica y dependiente a kilómetros de distancia, y no dudará en correr de su vida sin piedad a quien esté queriendo coartar su preciada libertad.

Virgo

Los virginianos son personas muy detallistas, perfeccionistas y prácticas. Aman hacer las cosas meticulosamente y siempre quieren llegar al grado de perfección en todo, incluso en su vida amorosa.

Virgo es un signo muy mental y analizará cada paso que des de forma muy precisa, por lo que es muy probable que se de cuenta cuándo una persona está siendo tóxica con ellos. Si siente eso, no dudará en alejarse lo más posible, porque tienen muy en claro la clase de persona que quieren a su lado.

Su grado mentalidad analítica hace que, seguramente, haya construído en su mente una vara en cuestión de vínculos sexoafectivos que le cuesta mucho bajar. Ha establecido lo que sí y lo que no en tu vida y, claramente, en este último grupo los tóxicos no caben: si el vínculo se torna de esa manera, no dudará en eliminar a esa persona de la forma más drástica.