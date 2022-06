El sarcasmo es una característica que, si bien puede caer bien en algunas personas, suele ofender a muchos. Sin dudas, una gran mayoría no se lleva muy bien con la gente irónica.

Las personas sarcásticas siempre están rozando esa delgada línea, entre la risa y el enojo. No todo el mundo entiende aquel tipo de humor, o simplemente, existen quienes lo entienden, pero no lo comparten.

Su tipo de humor suele ser bastante criticado.

Para muchas personas, la ironía constante puede resultar completamente molesta. Más de uno la toma como una burla, por lo que, las personas sarcásticas siempre terminan envueltas en problemas.

Incluso, frente a una discusión, las palabras irónicas pueden ser las que causen más enojo, ya que nadie quiere quedar en ridículo frente a esa situación.

.

A pesar de que el sarcasmo es más común entre personas que mantienen una relación de confianza, existen quienes suelen utilizarlo en cualquier ámbito de sus vidas, y eso les termina generando solo más enemigos.

La astrología se encargó de determinar cuáles son los signos más "picantes" del zodiaco, por su personalidad irónica y molesta. ¿Quiénes integran este grupo?

Géminis

Si tendríamos que hacer un ranking de "los más irónicos", sin dudas, las personas pertenecientes a este signo ocuparían el puesto número uno. Su rapidez para contestar sarcásticamente termina enojando a muchos.

Géminis es bastante molesto con su ironía.

A Géminis le encanta jugar con las palabras, o mismo, tirar comentarios por lo bajo. Este signo sabe muy bien cómo ganarse enemigos, y muchas veces, juega con eso.

Quienes pertenecen a este signo deben tener mucho cuidado con lo que dicen, ya que su ironía no suele caer muy bien. Sin embargo, esto no es algo que le quita el sueño a Géminis, porque es consiente de que, por lo general, no mide sus palabras o las consecuencias que estas pueden generar.

Escorpio

Muchos conocen a los escorpianos como "grandes maestros de la ironía". A diferencia de Géminis, este signo sí sabe cómo manejar su sarcasmo, y con quienes utilizarlo.

No todos toman bien el humor de Escorpio.

Los escorpianos suelen salir bien parados, y su ironía resulta graciosa para la gran mayoría. Sin embargo, algunas veces pueden resultar un tanto hirientes, ya que, en ciertos momentos, sus palabras dejan de ser humor.

Hay veces en las que las personas nacidas bajo este signo cruzan el límite de lo gracioso, a pesar de que lo hagan sin mala intención.

Sagitario

El sarcasmo de Sagitario siempre suele caer bien. Pocas veces se ha visto a alguien enojado por la ironía de este signo, ya que saben muy bien cómo usarlo.

La ironía de Sagitario siempre cae bien.

Los sagitarianos suelen emplear el sarcasmo para hacer reír al resto, y no como una burla, o para dejar en ridículo a alguien. Su humor siempre da en el blanco, y saben perfectamente que existen límites que no deben cruzar.

Para Sagitario, lograr que el resto se ría de sus chistes, y pase un buen momento gracias a ellos, es uno de sus grandes placeres. Este signo se destaca del resto por tener mucho humor y no suelen caer mal, aunque, por supuesto, alguna vez han causado enojos.