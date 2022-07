Cada signo del zodiaco tiene sus propias cualidades específicas que los diferencias del resto. Entre todos ellos, hay personas que nacieron bajo la influencia de ciertas energías que los hacen ser más contreros e impulsivos.

Son personas que disfrutan yendo al choque y les encantan los intercambios de opiniones acalorados. No tienen ningún problema en defender su posición con quien sea y donde sea, y adoran la sensación de victoria cuando el otro se queda sin argumentos.

Su verdadero desafío será elegir las batallas y no prenderse en toda discusión que se les presenta, ya que termina en un gran agotamiento de su energía. En su lugar, seleccionar aquellos debates que valen la pena, bajar el orgullo y entender que también pueden estar equivocados. Ellos son:

.

Aries

Los arianos son puro fuego, los iniciadores. Aries es el guerrero y, por lo tanto, siempre está listo cuando de una batalla se trata. Su impulsividad lo lleva a anotarse en cualquier discusión que se presente, porque cualquier ocasión es buena para poner a prueba sus habilidades.

Cuando de un conflicto se trate, su necesidad de confrontación lo lleva a afrontar luchas que quizás ni siquiera le incumben, pero lleva el choque en las venas y se meterá en el medio también para defender a los demás.

A veces es muy positivo, porque los arianos luchan por lo que quieren y por sus ideas hasta las últimas consecuencias, pero otras ocasiones suelen ser batallas que nada tienen que ver con ellos, de las que pueden salir heridos y, más aún, lastimar a los demás con sus impulsos verbales.

Acuario

Acuario es el signo revolucionario del zodiaco. Su principal cualidad es ir en contra de todo lo establecido. Esos ideales lo llevará hasta las últimas consecuencias y se enfrentará con quien sea por demostrarle que las estructuras conservadoras no hacen más que dominarnos y someternos.

Los acuarianos no pueden ver nada quieto o estático, porque enseguida necesitan filtrar alguna frase o pregunta que estalle toda tranquilidad en mil pedazos. Es muy común que un comentario suyo altere una reunión y dispare algún debate en un escenario que parecía armonioso.

Las personas nacidas bajo el signo de Acuario son muy originales en sus pensamientos y no soportan hacer siempre lo mismo. En sus parejas, siempre son los que le ponen el picante y prefieren mil veces discutir a estar en un vínculo pacífico pero aburrido.

Virgo

Uno de los signos más estructurados del zodiaco, Virgo es sumamente detallista y perfeccionista. Necesitan hacer todo ellos porque solo así creen que las cosas estarán bien hechas.

Si toman la difícil decisión de delegar una tarea, se pondrán a controlar tanto la situación y a chequear que todo esté bien hecho. Lo más probable es que todo acabe en una gran discusión, cosa que para nada evitan y se sienten como pez en el agua.

A la hora de un intercambio intenso de opiniones, Virgo saca sus mejores armas porque no le gusta perder en nada. No pueden ver herido su orgullo y el ideal de perfeccionismo que se arman de ellos mismos.

Los virginianos si no te ganan una discusión te la empatan. Y si en el medio de la pelea se dan cuenta de que no tienen razón, de alguna manera darán vuelta el asunto para no admitirlo nunca.