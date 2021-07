En el Día del Amigo, muchas personas se cuestionan el significado y el valor de la amistad. Y es que una particularidad extraordinaria y bella que tiene este fenómeno tan esencial en la vida, es que cada persona lo experimenta y describe a su manera.

Hay amigos de toda la vida, y hay amigos que se conocen hace poco tiempo. Hay amigos que se ven todos los días o conversan frecuentemente, y hay quienes se ven o dialogan dejando pasar varias semanas y la amistad sigue intacta.

Hay quienes dicen que los amigos son la familia que uno elige. (Imagen ilustrativa)

Los amigos están en las buenas y en las malas, pero todos se diferencian por algo que los hace únicos en cada momento: su espíritu aventurero, su compañía, sus bromas, su calidez, sus valores, sus celos, su sinceridad, su inteligencia, y mucho más.

En este día tan especial, te invitamos a ver qué tipo de amigo según el análisis de PRONTO respecto del zodíaco y cómo son las personas que rodean tu círculo más íntimo y tu día a día.

.

Qué amigo sos según tu signo en el horóscopo

Aries

Los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril son signos extremadamente generosos, cálidos, sinceros y siempre están dispuestos a jugarse por quienes hayan ganado sus sentimientos. Aries es un signo muy apreciado por sus amigos que responden positivamente a su carácter optimista, emprendedor. También busca ser líder de la manada de sus amigos y se muestra halagado cuando confían en él. Este es un signo con capacidad de establecer una amistad franca y alegre y, si hay algo que los caracteriza, es que son personas con muchas ganas de divertirse.

Tauro

Tauro es muy selectivo con su amistad. Este signo es agradable, encantador y sabe adaptarse a los otros. Como amigo es fiel y confiable. Comunica ganas de vivir y disfrutar. Pero, así como es fiel y retribuye la confianza que se le brinda, cuando se siente traicionado o dañado, no perdona fácilmente. Si bien no es vengativo, cuando retira el aprecio y la confianza, no se la devuelve.

Géminis

Los de este signo dan mucha importancia a la amistad. Son muy apreciados y gozan de popularidad, ya que además de divertidos, son generosos y siempre listos a ayudar y acudir cuando un amigo está en apuros. Son sociables y adaptables y aceptan distintos puntos de vista. Siendo el signo de los gemelos, establecen con sus amigos más íntimos una cierta relación de hermandad. Los geminianos aman a sus amigos.

Cáncer

Tienen una especial habilidad para acortar distancias y hacer que los que están a su lado pronto se sientan “en familia”. Son generosos, dadores y protectores cuando quieren a un amigo y sienten confianza. Mantienen amistades de por vida ya que para ellos es fundamental la confianza y calidez que se establece con el tiempo. Son incondicionales. Los de este signo son capaces de ayudar como ningún otro, y ninguna actitud no lo desanimará, convirtiéndose en una especie de guía protectora para sus amigos.

¿Con qué signos te relacionas más en tu vida? (Imagen ilustrativa)

Leo

Los de Leo se toma muy en serio la amistad. Capaz de hacer sacrificios que pocos harían. Tiene un carácter fuerte y es muy orgulloso; por eso necesita amigos sinceros, que sean capaces de hacerles ver sus defectos con mucha dulzura. Debido a su natural tendencia al liderazgo, son quienes llevan la voz cantante, contagian entusiasmo y son muy carismáticos.

Virgo

A Virgo le agrada hacer planes con amigos. Buscan que todo en su vida sea perfecto y, aunque eligen cuidadosamente a sus amigos, suelen ser confiados y sufrir desilusiones. Pero una vez que ha escogido a un amigo, lo cultiva y es muy cumplidor y esforzado en sus compromisos. Virgo entiende la amistad como una alianza. Les encanta tener conversaciones inteligentes y en las que puedan debatir diferentes aspectos de la vida, la historia, etc. Virgo sabrá dar buenos consejos y encontrar la salida práctica a cada situación.

Libra

Libra siempre se encuentra en búsqueda de estabilidad y equilibrio, logran un clima agradable y de buen trato. Son personas que siempre buscan y saben ver lo mejor de cada una de las situaciones. Son pacientes con los amigos, con una gran capacidad para la comunicación y suelen ser grandes mediadores, además siempre saben dar buenos consejos en cuanto a cuestiones de imagen, arte y estética.

.

Escorpio

Apasionados, posesivos también en la amistad. Tienen una personalidad que los hace únicos. Buscan y saben conocer a sus amigos profundamente, no tienen pelos en la lengua. Son comprometidos y responsables con sus amistades y piden lo mismo de la otra parte. Los escorpianos son amigos fieles, intuitivos y capaces de los mayores sacrificios y del mayor coraje por salvar a quien considere su amigo.

Sagitario

Sagitario es un signo muy sociable ya que le gusta tener muchos amigos que él mismo elige. Es muy generoso y protector. Se caracteriza por su carácter alegre, su permanente optimismo levanta el tono de cualquier reunión. Es un amigo perfecto para ir de viaje, explorar y descubrir lugares nuevos.

Capricornio

Capricornio no se hace fácilmente de amigos, porque es muy reservado y algo desconfiado. En el momento de una emergencia, siempre estarán con su amigo al pie del cañón. Tienen tendencia a probar sus amistades dándoles tiempo, pero nunca da una segunda oportunidad.

Acuario

Es el amigo ideal, dispuesto a ayudar y feliz de poder ser útil. Reservado y prudente, rara vez se confía porque es más de escuchar que de hablar. Comprende y respeta la vida privada de sus amigos y es muy discreto en ese sentido. Es generoso, muy comprensivo pero puede molestarse si se le insiste mucho sobre algo contrariando sus ideas o queriéndole imponer otras.

Piscis

Se “entregan” a sus amigos, son compañeros y hasta lideran un grupo siempre y cuando ellos adopten el rol de consejeros. Son personas muy observadoras, lo que les permite empatizar rapido con el otro. Su hábito de ponderar viene de su necesidad de conseguir una percepción de todas las situaciones.

Fuente: www.pronto.com.ar