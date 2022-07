Aunque pareciera algo que, en mayor o menor medida, todos hacemos de vez en cuando, lo cierto es que hay ciertas personas que no saben mentir. Aunque lo intenten, siempre terminan envueltos en su propia mentira, o resultan poco creíbles.

A la hora de tener que inventar un engaño, estas personas son las más obvias, y ellos mismos se ponen en evidencia muy fácilmente. Ni bien empiezan a mentir, se les nota el nerviosismo, ya que suelen ponerse colorados, o peor aún, sin darse cuenta, cambian las historias constantemente.

Se les nota mucho que están mintiendo.

Sin dudas, a estas personas no se les puede confiar un secreto, porque por más que lo intenten, no se les da bien engañar al resto. Si alguien les pregunta, no les va a quedar otra que decir la verdad, aunque no quieran hacerlo.

Debido a su poca práctica para mentir, aquellas personas prefieren ir siempre con la verdad, aunque esta a veces duela. Ahora bien, ¿quienes son los signos que odian tener que mentir?

Aries

Si hubiera un ranking de "los peores mentirosos", sin lugar a dudas, Aries ocuparía el puesto número uno. Su mayor debilidad es su ingenuidad. Las personas pertenecientes a este signo no saben como manejarse con la mentira.

Los arianos siempre terminan pisando el palito, y se contradicen a sí mismos. Sin embargo, son descubiertos en mentiras piadosas, ya que son muy buenas personas, y no podrían mentir con algo que pudiese lastimar a otro.

Aries siempre mete la pata.

Este signo prefiere ir con la verdad, no solo porque no le sale mentir, sino también porque no ve la necesidad de engañar a otra persona, para sacar provecho de ello. Si un ariano está intentando mentir, probablemente sea por un buen motivo.

Libra

Este signo ama la justicia por sobre todas las cosas, por lo que, odian el hecho de tener que mentir, aunque sea para ayudar a otro. Las personas nacidas bajo este signo no se esfuerzan lo suficiente para engañar al resto, ya que no es algo que les interese.

Se sienten demasiado culpables luego.

No tienen nada de práctica para mentir, por lo que no resulta muy difícil descubrirlos. Generalmente, si este signo elige el camino de la mentira, es porque no le queda otra opción. Por ejemplo, si dos personas se encuentran en medio de una discordia, y la única manera de calmar las aguas es utilizando la mentira, Libra lo haría.

A pesar de que no son buenos para mentir, y odian tener que hacerlo, estas personas suelen ser cien por ciento confiables, ya que sus intenciones siempre son buenas.

Piscis

Para este signo, no hay lugar para la mentira. La moral les pesa más que cualquier otra cosa, y decir la verdad es uno de sus principales ideales. No consideran a la mentira un camino al que recurrir.

A Piscis se le escapará la verdad en algún momento.

Los piscianos odian profundamente tener que mentir, aunque sean mentiras piadosas, que no le harían ningún daño a nadie. Si ves a una persona de este signo mentir, tiene que haber pasado algo muy grave.

Este signo termina acudiendo a la mentira en casos sumamente excepcionales. Sin embargo, no les gusta mantenerla por mucho tiempo, por lo que, tarde o temprano, terminan confesando la verdad.