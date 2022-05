Hay ciertas personas que generan la famosa "mala espina" al momento de conocerlas por primera vez, y muchas veces no sabemos bien por qué nos cayeron mal de entrada.

Si bien su personalidad más distante o fría ayudan a generar esta mala primera impresión en los demás, lo cierto es que la astrología también es bastante responsable de esto, ya que, las personas pertenecientes a algunos signos específicos, tienen ciertas características que generan esta mala vibra en un primer momento.

A pesar de que es verdad que no podemos caerle bien a todo el mundo, o que muchas veces no solemos caer tan bien de entrada, debido a que todavía no nos conocen realmente, hay cuatro signos que se llevan todos los números a la hora de car mal a primera vista. Incluso, hay quienes notan cierta falsedad en ellos. ¿Cuáles son?

Géminis

Los geminianos son uno de los menos bancados en un primer momento, ya que, muchas veces tienen personalidades un tanto particulares, las cuales no siempre encajan con todo el mundo. Al menos, no tan fácilmente.

Las personas pertenecientes a este signo son por demás abiertos, y suelen resolver cualquier situación con facilidad. Debido a esto, existen quienes envidian a este tipo de personas, o simplemente no les "cierra" lo suficiente como para llegar a conocerlos.

Virgo

Sin dudas, aquellos que pertenecen a este signo suelen ser los más fríos y distantes en una primera instancia. Incluso, muchos son etiquetados de esta manera por el simple hecho de ser de Virgo.

Al igual que los capricornianos, las personas de este signo no son precisamente conocidos por dar primeras buenas impresiones. Pero esta "mala fama" está relacionada con sus ganas de preservar su intimidad, ya que no son fanáticos de compartir su vida, debido a que no se sienten cómodos haciéndolo.

Los cuatro signos que peor caen.

Escorpio

Los escorpianos son conocidos por causar amor-odio. Su intensa y controladora personalidad hace que logren tener el control en cualquier circunstancia. De hecho, para evitar ser controlado, a Escorpio le encanta ser quien lleve las riendas.

De todas formas, detrás de esa coraza, se esconde una personalidad desconfiada e insegura, por lo que, en un primer momento suelen parecer distantes o calculadores.

Capricornio

Las personas pertenecientes a este signo se llevan el primer puesto en fingir que "no tienen emociones". A primera vista, los capricornianos son completamente fríos y distantes, y tampoco se muestran como grandes fanáticos del contacto físico con aquellos que recién conocen.

Capricornio tiene "mala fama" de frío y distante.

Al principio, causan una mala impresión, debido a la distancia que toman del resto. A capricornio le gusta estar solo, concentrado en lo que está haciendo en ese momento. No le gusta que las cosas le salgan mal, por lo que, no tiene tiempo para hacer relaciones con cualquiera que se le cruce.

Sin embargo, las personas pertenecientes tienen un gran sentido del humor oculto detrás de esa coraza que ellos mismos se arman.