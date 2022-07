La astrología ayuda a conocer más sobre tu personalidad. Según cómo estén posicionados los planetas en una carta natal, se puede determinar en qué áreas de la vida te sentiras más cómodo o cuáles son tus características predominantes. En esta ocasión, conoce cuáles son los signos más infantiles del zodíaco.

Hay personas que se caracterizan por su juego y diversión constante, sin duda, llenan de alegría los lugares donde habitan. No obstante, esto suele provocar que a la hora de haber problemas, no se tomen las cosas en serio y no puedan definir qué hacer.

Se trata de signos que no terminan de madurar, los cuales prefieren hacer bromas y chistes antes de asumir la responsabilidad. Según el horóscopo, suelen ser bastante sensibles y vulnerables, lo que los define también como los más infantiles del zodíaco. ¿Por qué? ¡Mirá!

.

Los tres signos más infantiles según la astrología

Géminis

Los nacidos bajo este signo (21 de mayo a 20 de junio) son reconocidos como los más infantiles dentro del zodíaco. Se trata de personas que viven de la diversión y los chistes, les cuesta tomarse los problemas en serio y asumir su responsabilidad. Además, son obstinados a la hora de conseguir lo que se proponen. Si no logran su objetivo, es común verlos hacer berrinches o caprichos infantiles. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, los suelen dominar sus emociones a pesar de caracterizarse por su “racionabilidad”.

Cáncer

En el segundo lugar, se encuentra este signo de agua (20 de junio a 22 de julio). Los cancerianos son personas a las que les cuesta tomar decisiones en los momentos serios, suelen preferir mantener un perfil bajo ante estas situaciones, porque saben que son fáciles de convencer: rápidamente pueden manipularlos para hacerlos cambiar de opinión. Además, se caracterizan por ser uno de los signos más sensibles, lo que lo posiciona dentro de los más vulnerables e inocentes del zodíaco.

Escorpio

En este caso no se trata de una falta de decisión, sino todo lo contrario. Los nacidos bajo el signo de escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre) sobresalen entre los demás por siempre querer tener la razón. Es común verlos enojarse o hacer caprichos si no se quedan con la última palabra. Esto los hará ver como infantiles frente al resto, ya que no pueden comportarse de manera seria y manejar sus impulsos.