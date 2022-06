Dentro de las doce personalidades de la astrología zodiacal, hay quienes se destacan por ser los más “ratas”. No gastan un centavo y se obsesionan con ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Conocé cuáles son los tres signos más miserables y sus características.

Según cómo se posicionan los signos y los planetas en una carta natal, se enfatizan determinados aspectos de la personalidad. Algunos pueden ser favorables y otros, en cambio, sacan a la luz los rasgos más negativos de nuestro carácter.

En esta ocasión, se trata de aquellas personas “más codito”, que no tienen la costumbre de gastar su dinero y menos para hacerle un regalo a otro. Además, suelen ser los que, a la hora de compartir una comida o bebida en un bar, optan por poner la menor cantidad de plata posible.