Cada signo del Zodiaco tiene sus propias particularidades. Esas características que, si bien pueden llegar a compartir con otros, juntas las hacen ser personas únicas en su conformación.

Como hay signos más emocionales, que buscan el calor de un hogar, los vínculos sexoafectivos sólidos y duraderos, y las parejas que tienden más a la dependencia, hay otros que por su sentido de la libertad y autonomía les cuesta muchísimo vincularse de forma restrictiva. No toleran dejar de lado su individualidad en pos de un proyecto de a dos y le tienen pánico al compromiso. Ellos son:

Sagitario

El signo más optimista, orgulloso y liberal del zodiaco. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y no les agrada la idea de perder su libertad y atarse a otra persona. No negocian jamás su independencia, por lo que no congenian con signos que buscan parejas tradicionales y dependientes.

Para poder abrirse a una pareja, necesitan a alguien con su propia vida, sus metas personales y que encaje con ellos respetando su individualidad. Les gusta el contacto con la gente, viajar, explorar y estar en continuo movimiento.

Además, en cuanto a las parejas, son osados, atrevidos, libres, buscan continuamente la novedad y pretenden dejar alejada a la rutina lo más posible.

Capricornio

Los capricornianos siempre están concentrados en las metas que construyen y planifican cuidadosamente. Son personas que se muestran frías y calculadoras, pero que por dentro tienen un profundo temor a ser lastimadas. Es por eso que intentarán mantenerse lo más alejadas posibles al sentimiento de vulnerabilidad que se le atribuye al amor y al compromiso.

Son sumamente prudentes y medidos, por lo que no se entregarán fácilmente. Su extrema madurez hace que piensen muchas veces antes de involucrarse en un vínculo, analizando meticulosamente los pros y contras antes de hacerlo.

Son bastante individualistas y recelosos de su espacio personal. Suelen parecer fríos y desconfiados, se relacionan con dificultad y mantienen un férreo control sobre sus emociones, por lo que les cuesta relajarse a la hora de vincularse con un otro.

Acuario

Como Sagitario, es otro signo que tiene la libertad bajo sus intocables prioridades. Aman ir de una lado para el otro sin ataduras, sin depender de nadie y sin que un otro les haga reclamos si hacen tal o cual cosa.

Los acuarianos son muy sociables pero también muy desprendidos. Adoran vincularse, pero al final del día cada uno tiene su vida y ese espacio personal para ellos es intocable. Las personas nacidas bajo el signo de Acuario están continuamente buscando y construyendo autonomía, por lo que le tienen pavor al compromiso.

El solo hecho de pensar en una rutina y una estructura, a Acuario lo espanta de tal forma que evitará todo lo que pueda someterse a un vínculo restrictivo. También, y debido a que continuamente buscan los cambios, son demasiado inestables, lo que podría llegar a agotar a sus parejas.