A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre", el eclipse lunar de agosto en Argentina

Argentina se prepara para uno de los fenómenos más esperados de agosto: un eclipse lunar parcial que dará lugar a la llamada "Luna de Sangre". El evento podrá verse durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28, ya tiene un horario definido.

Será el último eclipse del año, luego del eclipse solar que ocurrió el pasado 12 de agosto. De acuerdo con Time and Date, durante el fenómeno la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra, cubrirá aproximadamente el 96,2% de la superficie de la Luna.

La llamada "Luna del Esturión" podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza debido al paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, un efecto que suele asociarse con la denominada "Luna de Sangre", y que hace que muchos aprovechen su energía para realizar rituales.

En América del Sur y América del Norte, el eclipse podrá seguirse prácticamente en su totalidad, ya que la Luna permanecerá sobre el horizonte durante las distintas etapas del fenómeno.

En cambio, en Europa y África podrá observarse durante las primeras horas del viernes 28 de agosto, aunque la Luna se ocultará antes de que termine el eclipse y no permitirá seguir sus últimas etapa.

En algunas zonas de Asia occidental, el eclipse podrá observarse de manera parcial, aunque la visibilidad dependerá de la ubicación.

Eclipse lunar de agosto 2026: a qué hora empieza y cuándo será el máximo

El eclipse lunar parcial de agosto tendrá una duración total de aproximadamente 5 horas y 38 minutos, si se toman en cuenta todas sus etapas. Según Time and Date, el fenómeno completo podrá observarse desde determinadas regiones del mundo y alcanzará su momento de mayor intensidad durante la madrugada del viernes 28 de agosto.

Para Argentina, estos serán los principales horarios:

Inicio de la fase penumbral: 22:23 del jueves 27 de agosto.

Comienzo del eclipse parcial: 23:33 del jueves 27 de agosto.

Punto máximo: 1:12 del viernes 28 de agosto.

Final de la fase parcial: 2:52 del viernes 28 de agosto.

Fin del eclipse: 4:01 del viernes 28 de agosto.

Cómo será el eclipse lunar parcial

El primer contacto será con la penumbra terrestre, la zona exterior de la sombra que proyecta nuestro planeta. En esta etapa, la Luna comenzará a oscurecerse de forma muy leve, por lo que el cambio puede resultar difícil de distinguir a simple vista.

A las 23:33, comenzará la fase parcial, cuando una parte de la Luna ingrese en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. A medida que avance el fenómeno, el disco lunar parecerá quedar parcialmente cubierto.

Lugares en los que se podrá observar con claridad el eclipse lunar parcial conocido como "Luna de Sangre" (Imagen: NASA).

El momento más esperado llegará a la 1:12, cuando el eclipse alcance su máximo. En ese instante, la mayor parte de la Luna estará dentro de la umbra y podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, dando lugar al efecto conocido como "Luna de Sangre".

Después del máximo, el satélite comenzará a salir de la umbra. La fase parcial finalizará a las 2:52, mientras que el eclipse completo llegará a su fin a las 4:01, cuando la Luna abandone también la penumbra terrestre.

En total, desde el comienzo de la fase penumbral hasta el final del fenómeno, el eclipse tendrá una duración de 5 horas y 38 minutos.

Eclipse lunar de agosto 2026: qué es y cómo verlo desde Argentina

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, de manera que nuestro planeta queda ubicado entre el Sol y su satélite natural. Como la órbita de la Luna está inclinada respecto de la de la Tierra alrededor del Sol, esta alineación no ocurre todos los meses y los eclipses son fenómenos poco frecuentes.

Hay dos grandes tipos de eclipses. En los lunares, la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, mientras que en los solares, la Luna se interpone entre nuestro planeta y el Sol. Los eclipses lunares, además, solo pueden ocurrir durante la fase de Luna llena.

Este eclipse lunar será parcial y podrá observarse desde distintos puntos de Argentina, con varias etapas a lo largo de la madrugada.

Durante el fenómeno, la Luna atraviesa la sombra terrestre y puede ingresar en la umbra, que es la zona más oscura. Sin embargo, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra y alcanza la superficie lunar.

Esto explica por qué la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza o anaranjada. La atmósfera terrestre dispersa con mayor facilidad los colores de onda más corta, como el azul, mientras que los tonos rojizos y anaranjados consiguen atravesarla y llegar hasta la Luna.

La intensidad del color puede variar según las condiciones de la atmósfera. Cuanto mayor sea la presencia de polvo o nubes, más rojiza puede verse la Luna durante el eclipse.

Cómo ver el eclipse lunar desde Argentina

A diferencia de los eclipses solares, no hace falta utilizar protección especial para observar un eclipse lunar. Se puede mirar directamente al cielo durante todas sus etapas sin riesgo para la vista.

Para disfrutar mejor del fenómeno, lo recomendable es elegir un lugar alejado de las luces de la ciudad, con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

También puede resultar útil contar con binoculares o un telescopio, aunque no son necesarios para observar el eclipse a simple vista.