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Lunes, 10 de agosto de 2026

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Agosto con A de amor: los signos que tienen más chances de comenzar un noviazgo

Los movimientos planetarios de este mes traerán oportunidades, nuevos comienzos y momentos decisivos para quienes buscan fortalecer vínculos o iniciar una relación.

MBurczynsky
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Agosto llegará con movimientos astrales que influirán de manera especial en la vida sentimental. Para algunos signos del zodiaco será un mes de nuevos comienzos, mientras que otros encontrarán el momento indicado para fortalecer relaciones.

Según la astrología, las posiciones del Sol, Venus y otros planetas generarán un escenario favorable para que determinados integrantes vivan semanas cargadas de emociones, encuentros inesperados y oportunidades para construir vínculos más sólidos.

&nbsp;Horóscopo del amor: las predicciones para cada signo durante agosto de 2026.
 Horóscopo del amor: las predicciones para cada signo durante agosto de 2026.

Top 5 de signos del zodiaco que vivirán un amor diferente desde agosto


1. Leo

Agosto será uno de los meses más favorables del año para Leo. Con el Sol transitando por su signo durante gran parte del período, irradiará magnetismo, seguridad y confianza, cualidades que atraerán nuevas personas y fortalecerán las relaciones ya existentes.

Quienes estén solteros tendrán grandes posibilidades de iniciar un romance, mientras que quienes estén en pareja disfrutarán de una etapa de mayor complicidad, proyectos compartidos y demostraciones de afecto.

&nbsp;Leo vivirá uno de los momentos más favorables del año para fortalecer o comenzar una historia de amor.
 Leo vivirá uno de los momentos más favorables del año para fortalecer o comenzar una historia de amor.

2. Libra

Encontrará el equilibrio emocional que venía buscando desde hace tiempo. La comunicación será el punto fuerte del mes y permitirá resolver diferencias, expresar sentimientos y generar vínculos mucho más profundos.

También será un período ideal para conocer personas nuevas mediante reuniones, viajes o actividades sociales, donde las oportunidades románticas aparecerán de forma natural.

&nbsp;Libra tendrá un mes ideal para fortalecer la comunicación y abrirse a nuevas oportunidades sentimentales.
 Libra tendrá un mes ideal para fortalecer la comunicación y abrirse a nuevas oportunidades sentimentales.

3. Tauro

Después de semanas de cierta estabilidad, Tauro comenzará a vivir un escenario mucho más dinámico en el plano afectivo. Habrá mayor predisposición para salir, conocer gente y dejar atrás inseguridades.

En las parejas consolidadas predominará la tranquilidad y la confianza, mientras que quienes estén solos podrían sorprenderse con un encuentro que cambiará sus expectativas.

&nbsp;Tauro encontrará estabilidad emocional y nuevas oportunidades para disfrutar del amor.
 Tauro encontrará estabilidad emocional y nuevas oportunidades para disfrutar del amor.

4. Sagitario

La espontaneidad será el sello de Sagitario durante agosto. Las aventuras, los viajes o las actividades fuera de la rutina podrían convertirse en el escenario perfecto para conocer a alguien especial.

Además, el entusiasmo característico del signo contagiará a quienes lo rodean y favorecerá relaciones más sinceras, intensas y duraderas.

&nbsp;Sagitario tendrá grandes posibilidades de vivir encuentros inesperados durante agosto.
 Sagitario tendrá grandes posibilidades de vivir encuentros inesperados durante agosto.

5. Piscis

Atravesará un período de gran sensibilidad e intuición. Esa conexión emocional permitirá fortalecer vínculos importantes y comprender mejor las necesidades de la otra persona.

Será un excelente momento para dejar atrás viejas heridas, apostar por relaciones más sanas y abrirse a nuevas experiencias afectivas.

&nbsp;Piscis aprovechará su intuición para consolidar vínculos y dejar atrás etapas del pasado.
 Piscis aprovechará su intuición para consolidar vínculos y dejar atrás etapas del pasado.

Cinco consejos para aprovechar esta energía

  • Animate a expresar lo que sentís. La comunicación sincera será una de las claves para fortalecer cualquier vínculo.

  • Aceptá nuevas invitaciones. Muchas oportunidades amorosas podrían surgir en reuniones, viajes o actividades sociales.

  • Dejá atrás relaciones que ya cumplieron su ciclo. Soltar el pasado permitirá abrir espacio a nuevas experiencias.

  • Confiá en tu intuición. Durante agosto estará especialmente fortalecida y ayudará a tomar mejores decisiones afectivas.

  • Disfrutá el presente. Evitar las expectativas excesivas permitirá vivir cada encuentro de manera más auténtica y natural.

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