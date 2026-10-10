Cómo afecta la Luna nueva en Libra a cada signo y cuál es el consejo clave

La Luna nueva en Libra llega este sábado 10 de octubre, en el grado 17°, y propone bajar un cambio para evaluar la forma de relacionarnos.

Al entrar en el signo regido por la balanza, el impacto cambia según cada elemento del zodiaco. Por eso hay un consejo clave para todos.

El consejo que necesita cada signo con la Luna nueva en Libra





Aries

Foco: pareja y sociedades.

Dejá a un costado el impulso individualista y escuchá la opinión del otro. Es momento de firmar nuevos pactos o cerrar capítulos tóxicos.

Tauro

Foco: rutina, trabajo y salud.

Reorganizá tus horarios y tu autocuidado. No sumes obligaciones ajenas solo por complacer a los demás.

Géminis

Foco: amor, creatividad y disfrute.

Hacé espacio para lo que te divierte y enciende el corazón. Un nuevo romance o proyecto creativo puede crecer ahora.

Cáncer

Foco: hogar, familia y raíces.

Ordená la convivencia y saná viejos malentendidos familiares. Buscá armonía en tu espacio personal.

Leo

Foco: comunicación y entorno cercano.

Medí tus palabras y expresate con diplomacia, sin guardar rencores. Una conversación sincera desactivará un problema latente.

La Luna nueva en Libra invita a revisar la forma de relacionarnos.

Virgo

Foco: finanzas y autoestima.

Pensá cuánto valés y cómo administrás tus recursos. Es un gran momento para fijar intenciones de abundancia y estabilidad.

Libra

Foco: identidad y reinicio personal.

Priorizate sin culpa. Redefiní quién querés ser y qué no estás dispuesto a ceder en tus relaciones.

Escorpio

Foco: cierre de ciclos y espiritualidad.

Descansá la mente y soltá el control sobre el pasado. La intuición estará híper afinada para sanar desde adentro.

Sagitario

Foco: amigos, redes y proyectos a futuro.

Rodeate de personas que sumen y compartan tus valores. Se abren puertas para alianzas estratégicas o trabajo colaborativo.

Capricornio

Foco: vocación y metas profesionales.

Buscá el equilibrio entre la exigencia laboral y la vida privada. Tu liderazgo mejorará si apostás a la cooperación.

Acuario

Foco: expansión, estudios y viajes.

Abrí la mente a nuevas filosofías de vida o planificá un viaje significativo. Es el momento de romper barreras mentales.

Piscis

Foco: transformación, recursos compartidos e intimidad.

Poné orden en las finanzas compartidas y animate a abrir el corazón ante quien de verdad lo merece.