Cuáles son los 3 signos que recibirán dinero, abundancia y fortuna en octubre por el Portal 1.1.1

El Portal 1.1.1 se abre este jueves 1 de octubre y activa una ventana de luz numerológica. Promete giros de fortuna en el dinero.

El calendario astrológico marca una jornada cargada de vibraciones especiales. El horóscopo anticipa cambios en las finanzas de ciertos signos rumbo a la recta final del año.

¿Qué significa la energía del Portal 1.1.1?

Para entender el fenómeno hay que recurrir a la numerología. La fecha combina tres veces el número de los comienzos absolutos.

El primer dígito surge del día en curso: el uno. El segundo proviene del mes diez, que desdoblado también da uno (1+0=1).

El número uno simboliza liderazgo, autonomía y creación. Esa energía empuja a salir de la zona de confort de inmediato.

Según la numerología, es el instante perfecto para decretar metas altas y soltar viejos miedos.

El horóscopo anticipa cambios en las finanzas de ciertos signos rumbo a la recta final del año.

Signos del zodiaco elegidos: quiénes reciben abundancia en el dinero

Aunque la energía alcanza a todos, tres signos tendrán ventaja. Recibirán un impulso cósmico extraordinario para concretar sus mayores anhelos.

Libra: el fuego del portal potencia su espíritu emprendedor natural. Se abren puertas doradas en lo laboral y llegan giros inesperados de dinero.

el fuego del portal potencia su espíritu emprendedor natural. Se abren puertas doradas en lo laboral y llegan giros inesperados de dinero. Cáncer: atraerá alianzas comerciales altamente rentables y un magnetismo personal envidiable.

atraerá alianzas comerciales altamente rentables y un magnetismo personal envidiable. Sagitario: se destraban trámites complejos y cobros que venían demorados. Cosechará los frutos del esfuerzo con ascensos o nuevos ingresos.

Ritual de manifestación para atraer la abundancia

Aprovechar este alineamiento requiere un momento de pausa consciente. No hacen falta elementos complejos para conectar con el universo.

El procedimiento es sencillo y se resume en cuatro pasos: