Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 19 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DIFÍCILES

Cubitos de hielo: Estos son los signos más fríos y distantes del zodíaco

Pueden parecer tranquilos o difíciles de leer, pero en realidad esconden una forma muy particular de vincularse. Estos signos suelen mantener la distancia, no se entregan fácil y prefieren observar antes de involucrarse.

CLederer

En el mundo de la astrología, cada signo del zodíaco tiene una manera distinta de mostrar lo que siente. Mientras algunos son más expresivos y abiertos, hay otros que prefieren guardar distancia, procesar todo hacia adentro y no demostrar demasiado a primera vista.

No es que no tengan emociones, sino que suelen ser más selectivos a la hora de vincularse y confiar. Según el horóscopo, les cuesta soltarse rápido, analizan mucho lo que les pasa y, muchas veces, eligen protegerse antes que exponerse, aunque eso los haga parecer más fríos de lo que realmente son. 

¿Cuáles son los signos más fríos y distantes según el horóscopo?

¿Cuáles son los signos más fríos y distantes según el horóscopo?

¿Cuáles son los signos más fríos y distantes según el horóscopo?

Acuario
Tiene una forma muy particular de vincularse, donde lo emocional no siempre está en primer plano. Suele priorizar la lógica, el espacio personal y su independencia, lo que muchas veces hace que parezca distante o difícil de leer. 

No es de demostrar afecto constantemente ni de involucrarse rápido, porque necesita tiempo para confiar y sentirse cómodo. Observa mucho antes de abrirse y, cuando algo no le cierra, puede tomar distancia sin dar demasiadas explicaciones. Aun así, cuando conecta de verdad, lo hace desde un lugar genuino, aunque sin perder esa cuota de frialdad que lo caracteriza.

Capricornio
Se muestra reservado, serio y bastante medido a la hora de expresar lo que siente. Le cuesta exponerse emocionalmente porque prefiere mantener el control y no mostrarse vulnerable. 

Tiende a poner una especie de barrera para protegerse, lo que puede dar la sensación de lejanía o falta de interés. Es más de demostrar con hechos que con palabras, pero incluso así, no es fácil de descifrar. Necesita seguridad y estabilidad para soltarse, y mientras tanto puede parecer frío o poco accesible, aunque en el fondo haya mucho más de lo que deja ver.

Escorpio
Aunque vive todo con intensidad, no lo muestra de forma evidente. Es profundo, pero también muy desconfiado, por lo que no se abre con cualquiera. Prefiere guardarse lo que siente y manejarlo en privado, lo que genera una imagen de distancia o misterio. 

Puede parecer frío porque no entrega fácilmente su mundo interno, y porque cuando algo lo hiere, tiende a cerrarse en lugar de expresarlo. Se protege mucho, analiza cada vínculo y solo se muestra tal cual es cuando siente que del otro lado hay algo realmente seguro.

Esta nota habla de:
1
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

Últimas noticias de Astrología