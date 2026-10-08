Cuidado, Venus Retrógrado: estos son los signos que podrían regresar con su expareja durante esta temporada

Venus retrógrado suele estar asociado con revisiones en el amor y los vínculos, un período en el que pueden reaparecer sentimientos, recuerdos y relaciones del pasado.

Durante esta etapa, algunos signos podrían sentirse tentados a retomar el contacto con una expareja y preguntarse si todavía existe una historia por continuar.

¿Cuáles son los signos que tendrán un reencuentro con sus ex gracias a Venus Retrógrado?

¿Cuáles son los signos que tendrán un reencuentro con sus ex gracias a Venus Retrógrado?

Libra

Venus regresará a este signo el 25 de octubre y despertará recuerdos y emociones vinculadas con una relación pasada que todavía genera preguntas o sentimientos pendientes.

Una expareja reaparecerá para hablar sobre dinero, aclarar una discusión o mantener una conversación que permitirá comprender mejor cómo terminó aquella historia entre ambos.

El encuentro funcionará como una oportunidad para recuperar la armonía, aunque será importante establecer límites y evitar regresar a un vínculo que terminó por razones concretas.

Tauro

Al estar también regido por Venus, recibirá noticias de una persona que tuvo un lugar importante en su pasado y todavía despierta curiosidad.

El acercamiento se dará de manera casual, mediante un café, la devolución de un objeto o un contacto surgido gracias a una amistad entre ambos.

La familiaridad resultará tentadora, pero será necesario recordar las razones de la ruptura antes de interpretar una charla agradable como señal de un cambio real.

Cáncer

Este signo recordará con mayor intensidad una relación anterior, ya que su memoria emocional se activará durante Venus retrógrado y despertará antiguos sentimientos nuevamente.

Una fotografía, un cumpleaños, una calle conocida o incluso una comida despertarán las ganas de escribirle a esa persona y recuperar el contacto después.

Si decide hacerlo, mantendrá el intercambio sencillo y sin grandes expectativas, para descubrir gradualmente si todavía existe interés genuino y voluntad de acercamiento entre ambos.

Piscis

Piscis se mostrará especialmente sensible frente a los recuerdos de una antigua pareja, reviviendo momentos que parecían superados y observando el pasado con cierta nostalgia.

Su tendencia a conservar los momentos más lindos hará que aquella relación parezca mucho más compatible de lo que realmente fue cuando todo terminó.

Antes de responder o pensar en regresar, recordará las dificultades vividas y se preguntará si las circunstancias actuales realmente cambiaron para evitar repetir los mismos problemas.