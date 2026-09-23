Los desafortunados de septiembre: estos son los signos que atravesarán desafíos en los últimos días del mes

Los últimos días de septiembre pueden sentirse un poco más intensos para algunas personas. Entre asuntos que necesitan resolverse, decisiones que ya no pueden seguir postergándose y situaciones que cambian de un momento a otro, el cierre del mes puede traer más de un desafío.

De acuerdo con la astrología, algunos signos del zodíaco tendrán que prestar especial atención durante esta etapa. Los movimientos de los astros podrían ponerlos frente a obstáculos o momentos de tensión que los obliguen a revisar ciertas decisiones y prepararse para comenzar octubre con otra energía.

¿Cuáles son los signos que atravesarán días desafiantes con el cierre de septiembre?

¿Cuáles son los signos que atravesarán días desafiantes con el cierre de septiembre?

Escorpio

Los últimos días de septiembre pueden traer situaciones que obliguen a revisar algunas decisiones tomadas durante las últimas semanas. En el trabajo o en proyectos personales podrían aparecer cambios de planes, demoras o conversaciones pendientes que ya no será posible seguir esquivando. La clave estará en no responder desde el enojo y tomarse un momento para analizar qué conviene hacer antes de actuar.

En el plano afectivo, también pueden aparecer ciertas tensiones. Una diferencia con una persona cercana podría hacerse más evidente o salir a la luz algo que venía generando incomodidad. En lugar de intentar tener todo bajo control, estos días pueden servir para escuchar, poner en palabras lo que se necesita y cerrar septiembre con mayor claridad.

Virgo

El cierre de mes puede venir acompañado de más responsabilidades y asuntos pendientes. Después de intentar mantener todo organizado, algunas situaciones podrían escaparse de los planes y obligar a cambiar de estrategia. Esto puede generar frustración, especialmente cuando se siente que el esfuerzo constante no alcanza para obtener los resultados esperados.

Además, podrían surgir decisiones relacionadas con el dinero, el trabajo o la organización de la vida cotidiana. Antes de asumir nuevas obligaciones, será importante revisar qué se puede sostener realmente y qué cosas ya necesitan quedar atrás. El desafío estará en entender que no todo tiene que resolverse al mismo tiempo.

Piscis

Los últimos días del mes podrían sentirse más intensos a nivel emocional. Algunos cambios en el entorno pueden generar dudas sobre decisiones que hasta hace poco parecían claras, mientras que determinadas conversaciones podrían despertar sentimientos que venían quedando en segundo plano. La tendencia a imaginar distintos escenarios también puede hacer que una preocupación crezca más de lo necesario.

En el amor y los vínculos cercanos, será un momento para prestar atención a lo que realmente se quiere y no quedarse solamente con las expectativas. También pueden aparecer cambios de planes o situaciones inesperadas que obliguen a adaptarse. El desafío estará en atravesar esos movimientos sin perder de vista las propias necesidades y sin cargar con problemas ajenos.