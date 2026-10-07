Desintoxicación de malos hábitos: los signos que se animan a romper con viejas costumbres

Hay momentos en los que ciertas costumbres empiezan a pesar más de la cuenta y aparece la necesidad de hacer cambios para recuperar el equilibrio y sentirse mejor.

Según la astrología, algunos signos atravesarán esta etapa con mayor determinación y encontrarán la motivación necesaria para modificar rutinas que ya no les resultan beneficiosas.

¿Cuáles son los signos que harán un reseteo de los malos hábitos?

¿Cuáles son los signos que harán un reseteo de los malos hábitos?

Aries

Puede estar reaccionando desde el cansancio y la ansiedad, tomando decisiones rápidas que después lamenta o utilizando las compras como una forma de distracción.

El desafío consiste en frenar antes de actuar y encontrar maneras diferentes de liberar esa energía acumulada, sin trasladarla a discusiones, gastos o respuestas impulsivas.

Una jornada sin compras innecesarias puede ayudar a recuperar el control, mientras caminar, entrenar o practicar algún deporte permite canalizar mejor la tensión acumulada.

Cáncer

Podría estar utilizando la comida como refugio frente a emociones difíciles, especialmente durante la noche, cuando aparecen el cansancio, la ansiedad y los pensamientos repetitivos.

Para cambiar esta dinámica, será importante modificar algunos hábitos antes de acostarse y buscar actividades que permitan relajarse sin recurrir constantemente a la pantalla.

Una rutina nocturna más ordenada, acompañada por una bebida caliente y momentos de descanso, puede convertirse en una alternativa para terminar el día con mayor calma.

Escorpio

Necesita tomar distancia de situaciones que continúan ocupando demasiado espacio mental, especialmente cuando revisa perfiles ajenos o vuelve constantemente sobre historias del pasado.

El exceso de tiempo frente al celular puede alimentar pensamientos repetitivos, por lo que establecer límites digitales será fundamental para recuperar concentración y tranquilidad.

Silenciar determinadas cuentas, alejar el teléfono durante la noche y enfocarse en aquello que sí puede controlar serán pequeños cambios con grandes efectos cotidianos.