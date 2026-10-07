Desintoxicación de malos hábitos: los signos que se animan a romper con viejas costumbres
La astrología identifica a quienes sienten la necesidad de cambiar su rutina, cuidar más de sí mismos y apostar por nuevas formas de vivir.
Hay momentos en los que ciertas costumbres empiezan a pesar más de la cuenta y aparece la necesidad de hacer cambios para recuperar el equilibrio y sentirse mejor.
Según la astrología, algunos signos atravesarán esta etapa con mayor determinación y encontrarán la motivación necesaria para modificar rutinas que ya no les resultan beneficiosas.
¿Cuáles son los signos que harán un reseteo de los malos hábitos?
- Aries
Puede estar reaccionando desde el cansancio y la ansiedad, tomando decisiones rápidas que después lamenta o utilizando las compras como una forma de distracción.
El desafío consiste en frenar antes de actuar y encontrar maneras diferentes de liberar esa energía acumulada, sin trasladarla a discusiones, gastos o respuestas impulsivas.
Una jornada sin compras innecesarias puede ayudar a recuperar el control, mientras caminar, entrenar o practicar algún deporte permite canalizar mejor la tensión acumulada.
- Cáncer
Podría estar utilizando la comida como refugio frente a emociones difíciles, especialmente durante la noche, cuando aparecen el cansancio, la ansiedad y los pensamientos repetitivos.
Para cambiar esta dinámica, será importante modificar algunos hábitos antes de acostarse y buscar actividades que permitan relajarse sin recurrir constantemente a la pantalla.
Una rutina nocturna más ordenada, acompañada por una bebida caliente y momentos de descanso, puede convertirse en una alternativa para terminar el día con mayor calma.
- Escorpio
Necesita tomar distancia de situaciones que continúan ocupando demasiado espacio mental, especialmente cuando revisa perfiles ajenos o vuelve constantemente sobre historias del pasado.
El exceso de tiempo frente al celular puede alimentar pensamientos repetitivos, por lo que establecer límites digitales será fundamental para recuperar concentración y tranquilidad.
Silenciar determinadas cuentas, alejar el teléfono durante la noche y enfocarse en aquello que sí puede controlar serán pequeños cambios con grandes efectos cotidianos.