Eclipse "Luna de Sangre": por qué este fenómeno teñirá de rojo al satélite natural esta noche

El cielo tendrá esta noche un espectáculo especial: un eclipse lunar que hará que el satélite natural adquiera una llamativa tonalidad rojiza. El fenómeno, conocido popularmente como "Luna de Sangre", podrá observarse desde todo el país.

Aunque el evento iniciará en la noche de este jueves, tendrá su auge en la madrugada del viernes 28 de agosto. En el punto máximo, la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra, cubrirá aproximadamente el 96,2% de la superficie lunar.

Este será el último eclipse lunar del año y tendrá carácter parcial. El fenómeno podrá observarse desde América, gran parte de Europa y África, además de algunas zonas de Medio Oriente y Asia occidental.

La Luna no desaparecerá por completo. Una pequeña parte permanecerá iluminada, mientras que el resto quedará cubierto por la sombra de la Tierra y podrá adquirir tonos oscuros y rojizos.

En Argentina, la fase penumbral empezará a las 22:23 de este jueves 27 de agosto. El momento de mayor intensidad llegará a la 1:12 del viernes 28, mientras que el fenómeno finalizará cerca de las 4:01.

Por qué la Luna se verá roja





Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, de manera que nuestro planeta bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite natural.

Pero la Luna no queda completamente a oscuras. La atmósfera terrestre actúa como una especie de filtro: dispersa con mayor facilidad los colores azules y deja pasar principalmente las tonalidades rojas y anaranjadas. Esa luz rojiza atraviesa la atmósfera, se desvía hacia la superficie lunar y genera el característico color cobrizo.

El eclipse lunar llamado "Luna de Sangre" comenzará en la noche de este jueves 27 de agosto y finalizará en la madrugada del viernes 28.

En términos sencillos, es como si la luz de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra se reflejara al mismo tiempo sobre la superficie lunar.

A diferencia de un eclipse solar, no hace falta utilizar anteojos ni ningún tipo de protección especial para observar un eclipse lunar. Se puede mirar directamente a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado.

Eclipse lunar de agosto 2026: horarios para verlo desde Argentina

El eclipse lunar parcial tendrá una duración total de unas 5 horas y 38 minutos, si se consideran todas las etapas del fenómeno. En Argentina, comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28, con su momento de mayor intensidad después de la medianoche.

Estos son los horarios clave para seguir el eclipse desde Argentina

22:23 del jueves 27: empieza la fase penumbral, cuando la Luna empieza a atravesar la zona más tenue de la sombra terrestre.

23:33: inicia el eclipse parcial y la sombra de la Tierra comienza a cubrir una parte visible del disco lunar.

1:12 del viernes 28: llega el punto máximo del eclipse , cuando se podrá apreciar con mayor intensidad la tonalidad rojiza.

, cuando se podrá apreciar con mayor intensidad la tonalidad rojiza. 2:52: finaliza la fase parcial y la sombra deja de cubrir directamente la superficie lunar.

4:01: termina por completo el eclipse y la Luna sale de la zona de sombra terrestre.

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires preparó una actividad especial para observar el último eclipse lunar del año. El evento arrancará a las 23 del jueves 27 de agosto e incluirá música, una radio abierta, divulgadores y un espectáculo de mapping sobre la cúpula.

Además, se habilitarán telescopios para seguir el fenómeno y habrá una pantalla gigante con imágenes del cielo. La jornada finalizará a las 3 de la madrugada y se suspenderá en caso de lluvia.

Cómo impacta en los signos el eclipse

Desde la astrología y el esoterismo, la "Luna de Sangre" es asociada con momentos de cambios, cierres y movimientos emocionales intensos.

Según estas creencias, al quedar parcialmente cubierta la luz de la Luna, pueden aparecer sentimientos que estaban guardados, situaciones pendientes o verdades que hasta ese momento no habían salido a la luz.

El impacto en los signos del zodiaco

El eclipse se desarrolla sobre el eje Piscis-Virgo, por lo que, desde la mirada astrológica, pone el foco en cuestiones vinculadas con la intuición, las emociones, las rutinas, el bienestar y la necesidad de dejar atrás determinadas situaciones.

Piscis, Cáncer y Escorpio: podrían atravesar una etapa de mayor sensibilidad e introspección. La astrología señala que estos signos pueden sentir con más fuerza la necesidad de cerrar asuntos del pasado y escuchar su intuición.

Virgo, Géminis y Sagitario: el movimiento podría sentirse especialmente en la vida cotidiana. Surgen, según estas interpretaciones, cambios de planes, nuevas prioridades y la necesidad de revisar vínculos o cuestiones laborales.

Tauro, Capricornio, Aries y Leo: el foco estaría puesto en aspectos más concretos, como el dinero, los proyectos personales y la autoestima. La recomendación es revisar en qué actividades y personas se está poniendo tiempo y energía.