Eclipse lunar de agosto: 3 rituales para atraer dinero, abundancia y prosperidad

Los eclipses lunares están rodeados de creencias y simbolismos desde tiempos antiguos. Mientras que desde la astronomía se trata de un fenómeno perfectamente explicable, distintas tradiciones espirituales consideran estos eventos como momentos de transformación.

El encuentro de agosto puede convertirse en una oportunidad para quienes disfrutan de realizar rituales vinculados con la abundancia y la prosperidad.

Más que garantizar resultados económicos, son actos simbólicos para establecer objetivos, revisar la relación con las finanzas y concentrar la atención en aquello que se desea alcanzar.

Estos rituales funcionan para establecer objetivos, revisar la relación con las finanzas y concentrar la atención en aquello que se desea alcanzar.

Eclipse lunar de agosto: 3 rituales para atraer dinero y prosperidad





1. Ritual de laurel para abrir caminos económicos

El laurel es uno de los elementos tradicionalmente asociados con la prosperidad, el éxito y la buena fortuna. Para este ritual se necesitan

Primero, hay que escribir en el papel una intención económica concreta y positiva. Luego, colocar las hojas de laurel encima y dejar todo cerca de una ventana durante el eclipse.

Al finalizar, se pueden guardar las hojas dentro de la billetera o en un lugar relacionado con el trabajo como recordatorio del objetivo establecido. No es necesario quemarlas para completar la práctica.

El laurel es utilizado tradicionalmente en prácticas simbólicas relacionadas con la prosperidad y la apertura de nuevos caminos.

2. Ritual de las monedas y la canela

Para la segunda opción se necesitan tres monedas, un pequeño recipiente y una pizca de canela. Esta especia suele estar vinculada, dentro de distintas prácticas esotéricas populares, con la abundancia y el movimiento de la energía económica.

Hay que colocar las monedas dentro del recipiente y espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre ellas. Durante unos minutos, la propuesta consiste en visualizar una meta financiera específica: conseguir trabajo, aumentar los ingresos, ahorrar o terminar de pagar una deuda.

Después del ritual, las monedas pueden guardarse juntas en la billetera durante los días siguientes o dejarlas en el hogar, pero a la vista para recordar lo realizado.

Las monedas y la canela protagonizan uno de los rituales populares utilizados para representar la llegada de abundancia.

3. Ritual del vaso de agua para dejar atrás bloqueos

El último ritual tiene un objetivo diferente: antes de pedir que llegue algo nuevo, propone soltar aquello que dificulta avanzar. Solo se necesita un vaso con agua, una pizca de sal y un papel pequeño.

En el papel hay que escribir aquello que se desea dejar atrás en relación con el dinero: miedo a no llegar a fin de mes, gastos impulsivos, desorganización o cualquier pensamiento que genere preocupación.

El papel se coloca debajo del vaso durante el eclipse y, una vez terminado el ejercicio, se rompe y desecha. El agua puede tirarse por el desagüe, mientras se piensa en el comienzo de una etapa diferente.