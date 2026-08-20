Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

El cielo ofrecerá uno de los grandes espectáculos astronómicos del año durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, cuando se produzca un eclipse lunar parcial que será visible desde Argentina.

En la astrología, en tanto, estos acontecimientos son interpretados simbólicamente como momentos de culminación, revelaciones y cambios capaces de marcar un antes y un después.

El eclipse lunar del 28 de agosto ofrecerá un espectáculo astronómico que podrá observarse desde Argentina durante la madrugada.

Los 5 signos más beneficiados por el eclipse lunar del 28 de agosto



Piscis:

El eclipse puede convertirse en un importante punto de inflexión personal para los piscianos. Será un momento propicio para reconocer qué desean realmente y comenzar a desprenderse de situaciones, hábitos o relaciones que ya no acompañan la persona en la que se están convirtiendo. La intuición estará especialmente presente y puede ayudarlos a encontrar respuestas que llevaban tiempo buscando.

Además, podrían aparecer oportunidades para comenzar una nueva etapa, especialmente en cuestiones personales y afectivas. La clave estará en aceptar los cambios sin intentar controlar cada detalle y confiar un poco más en aquello que sienten.

Piscis podría encontrar el impulso necesario para cerrar una etapa y comenzar un nuevo camino.

Cáncer:

Para los nacidos bajo este signo, el movimiento puede sentirse como una invitación a ampliar horizontes. Viajes, estudios, proyectos que parecían lejanos o incluso una nueva manera de observar determinada situación pueden convertirse en protagonistas.

También será una oportunidad para abandonar ciertas creencias que estaban limitando sus decisiones. Cáncer podría descubrir que aquello que parecía imposible comienza a acercarse cuando se anima a salir de los lugares conocidos y apostar por una experiencia diferente.

Cáncer tendrá una oportunidad para ampliar horizontes y animarse a explorar nuevos caminos.

Escorpio:

El eclipse puede movilizar especialmente los asuntos relacionados con el amor, la creatividad y los deseos personales. Una relación podría avanzar hacia una nueva instancia o aparecer una claridad que permita definir qué quiere realmente en el terreno sentimental.

También será un período interesante para recuperar proyectos que habían quedado relegados. La energía del momento invita a Escorpio a priorizar aquello que le genera entusiasmo y reservar espacio para disfrutar después de meses de responsabilidades.

Escorpio podría atravesar importantes definiciones sentimentales y recuperar proyectos postergados.

Tauro:

Las novedades podrían aparecer principalmente alrededor de amistades, proyectos colectivos y planes a futuro. Algunas personas adquirirán mayor importancia, mientras que determinados vínculos que ya cumplieron su ciclo podrían comenzar a quedar atrás.

Este movimiento también puede ayudarlo a revisar sus objetivos. Una propuesta inesperada, una colaboración o el apoyo de alguien cercano podría convertirse en el empujón que necesitaba para avanzar con una idea que todavía no se había animado a concretar.

Tauro podría encontrar nuevas alianzas y oportunidades para avanzar con sus objetivos.

Capricornio:

Esta etapa estará vinculada con la comunicación, las decisiones y las nuevas ideas. Conversaciones pendientes pueden finalmente producirse y aportar respuestas importantes para definir cómo continuar con una situación.

A su vez, puede aparecer una oportunidad relacionada con estudios, trámites, proyectos profesionales o iniciativas personales. Será fundamental mantenerse receptivo: una información que inicialmente parece menor podría terminar abriendo una puerta inesperada.

Capricornio tendrá un período favorable para tomar decisiones y transformar nuevas ideas en oportunidades.



