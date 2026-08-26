El eclipse lunar será un antes y un después para estos signos del zodiaco

Los eclipses son considerados por la astrología como momentos de gran intensidad, capaces de sacar a la luz emociones, situaciones pendientes y decisiones que venían postergándose.

En este contexto, el 28 de agosto tendrá lugar un fenómeno astronómico que promete movilizar especialmente a cinco de los signos del zodíaco.

En este contexto, tendrán oportunidad para replantearse vínculos, proyectos y prioridades, mientras que otras podrían encontrarse frente a determinaciones capaces de modificar el rumbo de los próximos meses.

Los 5 signos que tendrán un antes y un después con el eclipse lunar del 28 de agosto



Piscis

Será uno de los grandes protagonistas de este período. El movimiento astral puede llevarlo a observar con mayor claridad aquellas situaciones que ya cumplieron su ciclo y que, por costumbre o miedo a lo desconocido, todavía permanecen en su vida.

En el plano personal, llegará el momento de establecer prioridades y escuchar con mayor atención sus propias necesidades. Una conversación, una decisión pendiente o incluso un cambio interno podría convertirse en el punto de partida para una etapa con mayor seguridad y determinación.

Piscis atravesará una etapa de introspección que podría ayudarlo a tomar una decisión pendiente.

Virgo

Este acontecimiento puede convertirse en una invitación a revisar sus relaciones y la manera en la que distribuye su energía. Aquellos vínculos donde existe un desequilibrio entre lo que entrega y recibe podrían quedar especialmente expuestos.

El desafío será abandonar la necesidad de tener absolutamente todo bajo control. Permitirse modificar planes y aceptar que determinadas etapas deben terminar podría abrirle oportunidades inesperadas, tanto en el terreno sentimental como en sus proyectos personales.

Virgo deberá animarse a soltar el control y darle espacio a nuevas posibilidades.

Géminis

Los próximos movimientos podrían sacudir la rutina, especialmente en cuestiones relacionadas con sus objetivos, responsabilidades y futuro. Algo que parecía establecido puede comenzar a generar dudas y despertar la necesidad de buscar nuevos desafíos.

Sin embargo, no necesariamente se tratará de un escenario negativo. Este impulso puede servir para reconocer qué desea realmente y dejar atrás expectativas ajenas. Será un período favorable para reorganizar prioridades y avanzar hacia proyectos que representen mejor sus intereses actuales.

Géminis podría replantearse sus prioridades y comenzar a buscar nuevos desafíos.

Sagitario

Puede experimentar una fuerte necesidad de movimiento y renovación. Situaciones que durante meses permanecieron estancadas podrían comenzar a resolverse, aunque para ello será necesario abandonar ciertas certezas y aceptar cambios que inicialmente pueden resultar incómodos.

Además, el período favorecerá una mirada más profunda sobre sus verdaderos deseos. Viajes, estudios, proyectos o decisiones vinculadas con el futuro pueden ocupar un lugar central y marcar el inicio de un camino completamente diferente al que había imaginado.

Sagitario sentirá el impulso de abandonar el estancamiento y avanzar hacia nuevos horizontes.

Escorpio

La transformación estará vinculada principalmente con su mundo emocional. Viejas heridas, sentimientos guardados o conversaciones pendientes pueden reaparecer para finalmente encontrar una resolución.

La clave estará en evitar aferrarse a aquello que ya no aporta estabilidad. Cerrar una historia, modificar una dinámica sentimental o establecer nuevos límites podría generar inicialmente cierta incertidumbre, pero también permitirle recuperar tranquilidad y encarar una nueva etapa con mayor claridad.