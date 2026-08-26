El eclipse lunar será un antes y un después para estos signos del zodiaco
El fenómeno, que tendrá lugar en las próximas horas, llegará acompañado por una poderosa energía de transformación que podría impulsar decisiones importantes, cierres de ciclos y nuevos comienzos.
Los eclipses son considerados por la astrología como momentos de gran intensidad, capaces de sacar a la luz emociones, situaciones pendientes y decisiones que venían postergándose.
En este contexto, el 28 de agosto tendrá lugar un fenómeno astronómico que promete movilizar especialmente a cinco de los signos del zodíaco.
En este contexto, tendrán oportunidad para replantearse vínculos, proyectos y prioridades, mientras que otras podrían encontrarse frente a determinaciones capaces de modificar el rumbo de los próximos meses.
Los 5 signos que tendrán un antes y un después con el eclipse lunar del 28 de agosto
Piscis
Será uno de los grandes protagonistas de este período. El movimiento astral puede llevarlo a observar con mayor claridad aquellas situaciones que ya cumplieron su ciclo y que, por costumbre o miedo a lo desconocido, todavía permanecen en su vida.
En el plano personal, llegará el momento de establecer prioridades y escuchar con mayor atención sus propias necesidades. Una conversación, una decisión pendiente o incluso un cambio interno podría convertirse en el punto de partida para una etapa con mayor seguridad y determinación.
Virgo
Este acontecimiento puede convertirse en una invitación a revisar sus relaciones y la manera en la que distribuye su energía. Aquellos vínculos donde existe un desequilibrio entre lo que entrega y recibe podrían quedar especialmente expuestos.
El desafío será abandonar la necesidad de tener absolutamente todo bajo control. Permitirse modificar planes y aceptar que determinadas etapas deben terminar podría abrirle oportunidades inesperadas, tanto en el terreno sentimental como en sus proyectos personales.
Géminis
Los próximos movimientos podrían sacudir la rutina, especialmente en cuestiones relacionadas con sus objetivos, responsabilidades y futuro. Algo que parecía establecido puede comenzar a generar dudas y despertar la necesidad de buscar nuevos desafíos.
Sin embargo, no necesariamente se tratará de un escenario negativo. Este impulso puede servir para reconocer qué desea realmente y dejar atrás expectativas ajenas. Será un período favorable para reorganizar prioridades y avanzar hacia proyectos que representen mejor sus intereses actuales.
Sagitario
Puede experimentar una fuerte necesidad de movimiento y renovación. Situaciones que durante meses permanecieron estancadas podrían comenzar a resolverse, aunque para ello será necesario abandonar ciertas certezas y aceptar cambios que inicialmente pueden resultar incómodos.
Además, el período favorecerá una mirada más profunda sobre sus verdaderos deseos. Viajes, estudios, proyectos o decisiones vinculadas con el futuro pueden ocupar un lugar central y marcar el inicio de un camino completamente diferente al que había imaginado.
Escorpio
La transformación estará vinculada principalmente con su mundo emocional. Viejas heridas, sentimientos guardados o conversaciones pendientes pueden reaparecer para finalmente encontrar una resolución.
La clave estará en evitar aferrarse a aquello que ya no aporta estabilidad. Cerrar una historia, modificar una dinámica sentimental o establecer nuevos límites podría generar inicialmente cierta incertidumbre, pero también permitirle recuperar tranquilidad y encarar una nueva etapa con mayor claridad.