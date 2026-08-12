El eclipse solar en Leo trae "grandes cambios" para 3 signos del zodiaco: ¿Quiénes son los afortunados?

El cielo de agosto cambia con la llegada del eclipse solar total en Leo que, según la astrología, abrirá una etapa de impulso para ciertos signos del zodiaco y traerá cambios "muy grandes" para tres en particular.

El fenómeno tiene lugar este miércoles 12 de agosto, aunque no podrá verse desde la Argentina. De acuerdo con expertos, su impacto puede sentirse de distintas maneras según la configuración de la carta natal de cada persona.

El eclipse solar ocurre en el grado 20 de Leo y es considerado uno de los eventos astrológicos más importantes del año. Al coincidir con la Luna Nueva en un signo de fuego, se lo relaciona con el cierre de viejas etapas y el comienzo de una renovación personal.

En astrología, Leo representa la identidad, la creatividad, el liderazgo y la búsqueda de reconocimiento. Por eso, los eclipses solares suelen interpretarse como momentos que aceleran procesos y pueden marcar el final de determinadas etapas.

Eclipse solar total en Leo: los tres signos que vivirán grandes cambios

Según la astrología, el eclipse solar total en Leo tendrá una influencia especialmente fuerte sobre Acuario, Tauro y Escorpio, los otros tres signos fijos del zodiaco.

Al formar una relación de tensión con Leo, el fenómeno puede poner en movimiento situaciones que necesitan una transformación.

Acuario: cambios profundos en los vínculos

Para Acuario, el eclipse pone el foco en las relaciones de pareja, las sociedades y los vínculos más importantes. Según los astros, algunas relaciones pueden quedar expuestas y mostrar aspectos que hasta ahora permanecían ocultos.

Este movimiento puede llevar al final de vínculos que ya no funcionan o, por el contrario, impulsar una transformación profunda en aquellos que todavía tienen futuro. La clave estará en dejar de priorizar las necesidades de los demás por encima de la propia libertad.

Tauro: una nueva etapa en la familia y el hogar

En el caso de Tauro, el eclipse puede generar movimientos relacionados con la familia, la vivienda y las raíces. La necesidad de sentirse seguro puede llevar a revisar decisiones y estructuras que durante mucho tiempo parecían inamovibles.

Según esta mirada astrológica, pueden aparecer mudanzas, cambios en la dinámica familiar o situaciones que obliguen a dejar atrás viejas costumbres. El desafío será construir una estabilidad que responda a sus propias necesidades y no solamente a mandatos del pasado.

El eclipse solar total en Leo trae cambios importantes para 3 signos del zodiaco.

Escorpio: un giro en el trabajo y los proyectos

Para Escorpio, el eclipse puede repercutir especialmente en la carrera profesional, los objetivos a largo plazo y la imagen que proyecta frente a los demás. Algunas certezas relacionadas con el trabajo podrían empezar a perder fuerza.

Esto puede traducirse en un cambio de rumbo laboral, la llegada de nuevas responsabilidades o incluso la decisión de abandonar un rol que ya no representa sus verdaderos intereses. El momento invita a preguntarse qué objetivos quiere perseguir y cuáles sostiene solamente por las expectativas ajenas.

Leo: el gran protagonista del eclipse

Aunque el foco de este análisis está puesto en Acuario, Tauro y Escorpio, Leo también atraviesa un proceso importante por ser el signo donde ocurre el eclipse. En su caso, la astrología habla de una etapa de renovación personal y de revisión de la propia identidad.

Los leoninos pueden sentir la necesidad de cambiar aspectos de su vida que ya no los representan, desde la manera en que se muestran ante los demás hasta sus proyectos personales.

El eclipse puede funcionar como un punto de partida para recuperar aquello que realmente quieren, sin depender tanto de la aprobación o el reconocimiento externo.

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: dónde se verá y cuánto durará

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea, de manera total o parcial, la luz que llega a determinadas zonas del planeta. Cuando la cobertura es completa, se produce un eclipse solar total y durante unos minutos el cielo puede oscurecerse de forma notable.

El fenómeno de este miércoles 12 de agosto de 2026 es especialmente esperado por la extensión de su recorrido y porque permitirá observar la totalidad en distintas regiones del hemisferio norte. En el momento de mayor cobertura, la Luna tapará por completo el disco del Sol y quedará visible su corona, es decir, la parte más externa de su atmósfera.

Dónde se podrá ver el eclipse solar

La franja de totalidad atravesará zonas del Ártico, el noreste de Rusia, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia -incluida Reykjavik-, el norte de España y un pequeño sector de Portugal.

Además, el eclipse podrá observarse de manera parcial desde una zona mucho más amplia que incluye buena parte de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África.

En Argentina y el resto de Sudamérica no será visible de forma directa, debido a la ubicación geográfica respecto del recorrido de la sombra lunar. Sin embargo, quienes quieran seguir el evento podrán recurrir a las transmisiones en vivo de organismos astronómicos y observatorios.

A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto

De acuerdo con el cronograma general, las principales etapas del fenómeno serán:

12:34: comienza la fase parcial en los primeros puntos del planeta.

13:58: comienza la franja de totalidad.

14:46 a 15:30: se desarrolla el período de máxima actividad del eclipse a nivel global.

16:57: finaliza la fase parcial y termina el eclipse.

El momento de totalidad máxima durará alrededor de 2 minutos y 18 segundos, aunque el tiempo exacto dependerá del lugar desde donde se observe.