El Sol entra en Libra y estos 4 signos vivirán un giro que nadie espera

La última semana de septiembre trae uno de los movimientos astrológicos más importantes del mes. El Sol deja atrás Virgo para ingresar en Libra, y con ese cambio arranca una etapa asociada a los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio entre lo individual y lo compartido.

El traspaso coincide, además, con el equinoccio de primavera, que en la Argentina ocurrirá este martes 22 de septiembre a las 21:05. El fenómeno propone correr el eje del "yo" hacia el "nosotros"; después de una temporada de Virgo ligada al orden, llega un período que pone el foco en las relaciones y en cómo se negocian los deseos propios con los del resto. El clima general alcanza a todo el zodíaco, pero hay cuatro signos que lo sentirían con mayor intensidad.

Libra:

Para Libra, la llegada del Sol a su signo funciona como un reinicio anual. Puede aparecer una necesidad más fuerte de definir qué quiere para los próximos meses y de soltar aquello que ya perdió sentido sostener.

La energía se concentra en la identidad, los proyectos personales y las decisiones que venían quedando en pausa. También puede ser un buen momento para renovar la imagen, arrancar algo propio o poner límites más claros dentro de un vínculo.

Aries:

Aries está enfrentado a Libra en la rueda zodiacal, por eso esta temporada pone bajo la lupa, especialmente, sus relaciones.

Parejas, sociedades y vínculos importantes podrían necesitar conversaciones que ya no conviene postergar. Un lazo puede avanzar hacia una etapa nueva o requerir reglas más claras entre las partes.

El desafío pasará por encontrar un punto medio entre defender los propios deseos y escuchar de verdad al otro.

El Sol deja atrás Virgo para ingresar en Libra, y con ese cambio arranca una etapa asociada a los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio entre lo individual y lo compartido.

Cáncer:

En el caso de Cáncer, el cambio se siente sobre todo en el hogar, la familia y la vida privada. En las próximas semanas podría surgir la necesidad de reorganizar la casa, resolver una situación familiar o definir algo vinculado con una mudanza o una convivencia.

También se abre una etapa propicia para revisar qué situaciones aportan seguridad emocional real y cuáles se sostienen solo por costumbre.

Capricornio:

Para Capricornio, la temporada de Libra ilumina el área profesional: las metas y el reconocimiento quedan en el centro de la escena. Una propuesta, una charla laboral pendiente o una decisión de trabajo podrían empezar a tomar forma.

No necesariamente implicará un cambio inmediato, pero sí puede marcar el inicio de una etapa distinta. La recomendación astrológica es evitar querer controlar todos los tiempos: algunas oportunidades van a necesitar negociación y paciencia.

Qué pasa con el resto del zodíaco

Géminis y Acuario podrían atravesar semanas especialmente estimulantes para la creatividad, los viajes, el amor y los proyectos nuevos. Leo y Sagitario, en tanto, tendrán mayor movimiento social y chances de sumar contactos útiles.

Para Tauro y Escorpio, el período invita a revisar rutinas, ordenar prioridades y cuidar el descanso. Virgo, después de haber sido protagonista el último mes, entra en una etapa más enfocada en los recursos, el dinero y la valoración personal.