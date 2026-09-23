Empezó la temporada de Libra: ¿Cómo influye en cada signo del zodiaco?

El calendario astrológico marca un nuevo comienzo con la llegada de la temporada de Libra, un período asociado con el equilibrio, los vínculos y la búsqueda de armonía.

Libra abrió su temporada el 22 de septiembre y el Sol permanecerá allí hasta el 22 de octubre, coincidiendo con una etapa en la que el foco pasa de las necesidades individuales hacia los vínculos.

Durante estas semanas, la astrología pone especial atención en la pareja, las amistades, las colaboraciones profesionales y la manera de relacionarse con el entorno.

Temporada de Libra: ¿Cómo influye en cada signo?

Aries

El Sol en Libra invita a Aries a dejar temporalmente de lado su tendencia a resolver todo por cuenta propia. Las relaciones pueden ganar protagonismo y aprender a negociar será importante para evitar conflictos.

La paciencia y la diplomacia aparecen como herramientas centrales durante estas semanas, especialmente cuando sea necesario encontrar puntos en común con otras personas.

Tauro

Para Tauro, la temporada favorece la organización de las rutinas y el cuidado personal. También puede ser una oportunidad para encontrar maneras más agradables de realizar las actividades cotidianas.

Incorporar momentos de descanso, bienestar y pequeños espacios dedicados al cuidado personal puede ayudar a transitar esta etapa con mayor equilibrio.

Géminis

Géminis podría atravesar semanas especialmente dinámicas. La creatividad, las actividades sociales y el coqueteo pueden ocupar un lugar destacado.

La capacidad para comunicarse será uno de sus principales recursos y puede facilitar nuevos encuentros, conversaciones y proyectos durante la temporada de Libra.

Cáncer

El foco de Cáncer estará puesto principalmente en el hogar y la familia. Puede aparecer el deseo de renovar algún espacio de la casa o recuperar una convivencia más armoniosa.

Crear un ambiente tranquilo y ordenar algunas cuestiones familiares puede contribuir a generar una mayor sensación de estabilidad.

Leo

La temporada de Libra puede devolverle a Leo un mayor protagonismo social. Su facilidad para comunicarse y relacionarse con otras personas estará especialmente favorecida.

También puede resultar un período interesante para construir alianzas, contactos profesionales y colaboraciones que permitan ampliar sus oportunidades.

Virgo

El Sol pondrá el foco de Virgo en los recursos, las finanzas y las habilidades prácticas. El signo puede sentirse más motivado para generar ingresos o invertir en sí mismo.

También podría permitirse algún gusto que venía postergando, siempre dentro de una organización que le permita cuidar sus recursos.

Con la entrada del Sol en Libra, los signos del zodiaco notarán una influencia más colectiva a la hora de relacionarse con otros y cambios en la energía cotidiana.

Libra

Durante su propia temporada, el Sol transita por Libra y, según la interpretación astrológica, puede aumentar la energía, vitalidad y confianza del signo.

Libra tendrá mayor presencia y otras personas podrían buscar su opinión. El principal desafío será evitar postergar decisiones y actuar con mayor determinación.

Escorpio

Para Escorpio comienza una etapa más introspectiva, previa a su propia temporada de cumpleaños. Puede resultar útil reducir el ritmo, descansar y revisar aquello que ya no quiere llevar consigo.

Este proceso puede funcionar simbólicamente como una preparación para un nuevo comienzo, dejando espacio para otras experiencias.

Sagitario

La amistad será uno de los principales temas para Sagitario durante esta temporada. El Sol en Libra favorece los planes grupales, las colaboraciones y los proyectos compartidos.

Rodearse de personas que estimulen sus ideas puede ayudar al signo a mirar hacia el futuro con mayor entusiasmo.

Capricornio

Capricornio continuará concentrado en sus ambiciones profesionales, aunque necesitará acompañarlas con tacto y diplomacia.

Las negociaciones con superiores, clientes o colaboradores requerirán especial atención. Saber cuándo hablar y cuándo escuchar puede resultar fundamental para evitar tensiones.

Acuario

La temporada de Libra despierta la curiosidad de Acuario. Los viajes, estudios, nuevas filosofías y experiencias diferentes pueden adquirir protagonismo.

La mente del signo estará especialmente orientada hacia nuevos horizontes y hacia la posibilidad de ampliar conocimientos y perspectivas.

Piscis

Para Piscis, las relaciones emocionales y los recursos compartidos pueden cobrar mayor importancia. Será un período apropiado para revisar qué aporta a sus vínculos y qué recibe a cambio.

Buscar reciprocidad y comunicación sincera puede ayudar a construir relaciones más equilibradas y a establecer acuerdos claros.