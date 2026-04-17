Escapan al altar: los 4 signos del zodíaco que más le temen al compromiso

Para muchos, el amor es un refugio; para otros, una cárcel. Según la astrología, existen cuatro signos del zodíaco que ven el compromiso como una amenaza a su independencia y prefieren dar un paso al costado antes de sentirse "atrapados".

Ya sea por miedo a la rutina o por la necesidad extrema de espacio, estos perfiles suelen sabotear sus relaciones cuando las cosas se ponen serias. Descubrí si el tuyo está en la lista de los más escurridizos.

El ranking de los signos que huyen del compromiso

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre) : El miedo no es al amor, sino al aburrimiento . Para este signo, la rutina es una sentencia de muerte. Si sienten que la relación se vuelve monótona, desaparecerán sin dejar rastro para buscar nuevas aventuras.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): Necesitan su espacio personal como el aire para respirar. Ven el compromiso como una "etiqueta" impuesta y temen que una pareja intente cambiar su esencia. Solo se quedan si sienten que su libertad no está en riesgo.

Los signos que más le temen al compromiso.