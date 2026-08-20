Este es el hábito que cada signo debe abandonar antes de que llegue septiembre

A medida que agosto llega a su fin, también aparece una buena oportunidad para revisar algunas costumbres que se repiten en la vida cotidiana. Según la astrología, cada signo del zodíaco tiene ciertas tendencias que pueden terminar jugando en contra y que sería conveniente dejar atrás antes de comenzar un nuevo mes.

Por eso, los últimos días de agosto pueden ser un momento ideal para hacer una pausa, identificar aquello que ya no aporta y animarse a modificarlo o soltarlo. Desde la necesidad de tener todo bajo control hasta postergar decisiones importantes, cada signo tiene un hábito que debería intentar soltar para encarar septiembre de una manera diferente.

¿Cuales son los hábitos que debe soltar cada signo de cara a septiembre?

¿Cuales son los hábitos que debe soltar cada signo de cara a septiembre?

Aries

Dejar de querer resolver todo de inmediato. Aries suele moverse con impulso y puede sentir que, si no toma una decisión rápidamente, está perdiendo una oportunidad. El problema aparece cuando esa necesidad de avanzar lo lleva a reaccionar antes de pensar o a meterse en situaciones que podrían resolverse mejor con un poco de paciencia. Antes de septiembre, debería intentar tolerar la incertidumbre y entender que no todo necesita una respuesta instantánea.

Tauro

Dejar de aferrarse a lo conocido por miedo a equivocarse. Tauro valora la estabilidad y puede permanecer demasiado tiempo en situaciones, vínculos o rutinas que ya no le hacen bien simplemente porque son familiares. El hábito que debería abandonar es confundir tranquilidad con comodidad. Los últimos días de agosto pueden ser una buena oportunidad para animarse a modificar aquello que ya quedó chico, incluso si el cambio genera cierta incomodidad al principio.

Géminis

Dejar de dispersarse entre demasiadas cosas al mismo tiempo. Géminis tiene facilidad para interesarse por distintos temas y personas, pero esa curiosidad también puede hacer que empiece muchos proyectos y termine pocos. Antes de septiembre, debería intentar elegir qué realmente quiere priorizar y dejar de sentir que tiene que estar pendiente de todo. Concentrar la energía en una sola dirección puede ayudarlo a avanzar mucho más.

Cáncer

Dejar de cargar con problemas que no le corresponden. Cáncer suele involucrarse profundamente en lo que les pasa a las personas que quiere y puede terminar ocupándose de situaciones ajenas como si fueran propias. El hábito que necesita soltar es creer que estar para los demás significa olvidarse de sí mismo. Antes de que llegue septiembre, debería aprender a acompañar sin absorber cada preocupación y poner límites sin sentir culpa.

Leo

Dejar de buscar aprobación constantemente. Aunque Leo suele mostrarse seguro de sí mismo, también puede darle demasiada importancia a cómo lo perciben los demás. A veces puede modificar decisiones, actitudes o incluso planes para recibir reconocimiento. El cierre de agosto le propone abandonar esa necesidad de demostrar algo y empezar a confiar más en su propio criterio. No todo lo que hace necesita ser validado por otras personas.

Virgo

Dejar de intentar que todo sea perfecto. Virgo puede pasar demasiado tiempo revisando, corrigiendo y pensando cómo hacer mejor cada cosa, incluso cuando ya está suficientemente bien. Esa exigencia puede convertirse en una forma de postergar decisiones o disfrutar menos de lo conseguido. Antes de septiembre, debería aceptar que cometer pequeños errores no significa fracasar y que algunas cosas simplemente necesitan hacerse, aunque no salgan exactamente como las había imaginado.

Libra

Dejar de evitar los conflictos a cualquier precio. Libra busca mantener la armonía y muchas veces prefiere callarse antes que generar una discusión. Sin embargo, guardar lo que piensa para evitar incomodidades puede terminar acumulando malestar. El hábito que debería abandonar antes de septiembre es decir que sí cuando en realidad quiere decir que no. Ser claro con los demás también puede ser una forma de cuidar los vínculos.

Escorpio

Dejar de quedarse atrapado en lo que ya pasó. Escorpio tiene una memoria emocional muy fuerte y puede recordar durante mucho tiempo una decepción, una traición o una situación que lo lastimó. Aunque esa capacidad le permite aprender de sus experiencias, también puede impedirle avanzar cuando convierte el pasado en una referencia constante. Antes de septiembre, debería intentar soltar la necesidad de entender cada detalle de aquello que ya terminó.

Sagitario

Dejar de escapar cuando algo empieza a ponerse serio. Sagitario necesita libertad y disfruta de los cambios, pero a veces puede abandonar una situación apenas siente que comienza a exigirle compromiso o constancia. El hábito que debería revisar es confundir libertad con la posibilidad de irse cada vez que algo deja de ser divertido. Los últimos días de agosto pueden servirle para aprender a sostener aquello que realmente le importa, incluso cuando requiere esfuerzo.

Capricornio

Dejar de medir su valor por todo lo que consigue. Capricornio suele ponerse metas altas y puede sentirse satisfecho recién cuando alcanza determinado resultado. El problema aparece cuando transforma cada aspecto de su vida en una lista de objetivos pendientes. Antes de septiembre, debería abandonar la costumbre de sentir que siempre tiene que estar produciendo, avanzando o demostrando algo. Descansar y disfrutar de lo conseguido también forman parte del proceso.

Acuario

Dejar de desconectarse de lo que siente. Acuario suele analizar las situaciones desde la lógica y puede necesitar distancia cuando algo lo afecta emocionalmente. Sin embargo, pensar demasiado lo que siente no siempre significa procesarlo. Antes de septiembre, debería dejar de esconderse detrás de la racionalidad y permitirse reconocer sus emociones sin intentar explicarlas inmediatamente. No todo necesita una respuesta lógica para ser válido.

Piscis

Dejar de idealizar situaciones que ya demostraron cómo son. Piscis tiene una gran capacidad para imaginar posibilidades y ver lo mejor en las personas, pero eso puede llevarlo a aferrarse a expectativas que no coinciden con la realidad. Antes de septiembre, debería abandonar la costumbre de enamorarse de lo que algo podría llegar a ser y prestar más atención a lo que realmente está ocurriendo. Aceptar la realidad también puede abrirle la puerta a nuevas experiencias.