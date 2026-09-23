Estos 3 signos florecerán con la primavera y tendrán su mejor etapa

Con la llegada de la primavera, las alineaciones planetarias de este ciclo favorecen de manera extraordinaria a tres signos del zodíaco. Según la astrología, el cambio de estación renueva la energía de todos, pero en estos casos el impulso llega con mucha más fuerza.

El nuevo ciclo trae una ola de vitalidad, abundancia y crecimiento personal. Para los tres elegidos, la astrología anticipa un período de brillo propio, con oportunidades en el amor, el trabajo, el dinero y la vida social.

Aries

Este signo marca el equinoccio y el inicio del año astrológico en el hemisferio sur. Por eso recibe un impacto directo de luz y vigor. La posición del Sol potencia su carisma natural y su capacidad de liderazgo. Aries se convierte en el centro de atención en cualquier escenario donde se mueva.

En el amor y las relaciones, su magnetismo alcanza el punto más alto. Eso facilita los encuentros apasionados y también el fortalecimiento de los lazos que ya existen. El terreno laboral también acompaña. Es el momento ideal para iniciar emprendimientos, porque las puertas que antes parecían cerradas se abrirán con fluidez.

La primavera llega con un impulso de renovación, abundancia y crecimiento personal.

Tauro

Tauro llega a esta etapa después de meses de introspección. Ahora, según la astrología, entra en un tiempo de cosecha y expansión material. Juega a su favor Venus, su planeta regente. Esa influencia estimula el bienestar interior y la estabilidad financiera del signo.

En el área de dinero y finanzas se vislumbran oportunidades de inversión, aumentos de ingresos y la concreción de negocios que estaban postergados.

Leo

Para Leo, esta primavera funciona como un escenario perfecto para destacar y cosechar reconocimientos. La energía astral potencia su creatividad y su seguridad personal.

En el plano del desarrollo personal, su confianza renovada le permite asumir riesgos calculados que darán frutos a corto plazo. La vida social también se activa; su agenda se llenará de eventos y conexiones clave que impulsarán su reputación y su red de contactos.