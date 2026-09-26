Estos 5 signos se harán ricos con la Luna llena de la Cosecha en Aries

La Luna llena de la Cosecha llega hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, con una energía marcada por los cierres y los nuevos comienzos.

Según las predicciones de Mhoni Vidente, cinco signos del zodiaco podrían atravesar una etapa de mayor movimiento económico en los próximos días.

Cuándo es la Luna llena de la Cosecha





El fenómeno alcanzará su punto máximo durante la tarde de este sábado, cuando la Tierra se ubique entre el Sol y la Luna.

Esa posición permite observar al satélite completamente iluminado y marca, en la astrología, un momento de cierres y nuevos impulsos.

El nombre de Luna de la Cosecha proviene de la tradición agrícola que identifica a la luna llena más cercana al equinoccio, cuando se solía recolectar los cultivos.

Para el horóscopo, este ciclo lunar se vincula además con la posibilidad de concretar proyectos que estaban pendientes.

Los 5 signos que podrían recibir dinero





Aries, Leo, Libra, Escorpio y Capricornio aparecen como los signos más favorecidos por esta Luna llena, según las predicciones astrológicas.

Cada uno vivirá un movimiento distinto, aunque todos apuntan hacia una misma dirección: la prosperidad económica.

Aries : nuevas oportunidades para aumentar sus ingresos y avanzar en proyectos pendientes.

: nuevas oportunidades para aumentar sus ingresos y avanzar en proyectos pendientes. Leo : una propuesta o apoyo que podría favorecer directamente su economía.

: una propuesta o apoyo que podría favorecer directamente su economía. Libra : acuerdos y negocios capaces de mejorar su situación financiera.

: acuerdos y negocios capaces de mejorar su situación financiera. Escorpio : cambios positivos en lo laboral y mayor estabilidad económica.

: cambios positivos en lo laboral y mayor estabilidad económica. Capricornio: una oportunidad inesperada que impulse sus proyectos personales.





La Luna llena de la Cosecha llegará hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, con una energía marcada por los cierres y los nuevos comienzos.

Qué le espera al resto del zodiaco

Aries podría destrabar ingresos extra si aprovecha las oportunidades sin perder de vista sus objetivos.

podría destrabar ingresos extra si aprovecha las oportunidades sin perder de vista sus objetivos. Leo tendría a favor una propuesta que, con iniciativa, podría transformarse en un ingreso concreto.

tendría a favor una propuesta que, con iniciativa, podría transformarse en un ingreso concreto. Libra encontraría en los acuerdos y las negociaciones el camino más directo hacia una mejora económica.

encontraría en los acuerdos y las negociaciones el camino más directo hacia una mejora económica. Escorpio sumaría estabilidad a través de cambios laborales y de nuevos recursos disponibles.

sumaría estabilidad a través de cambios laborales y de nuevos recursos disponibles. Capricornio recibiría una oportunidad inesperada, aunque la organización y la constancia serán claves para aprovecharla.

Cómo aprovechar la energía de esta Luna llena





Los astrólogos recomiendan actuar con cautela antes de tomar decisiones económicas importantes durante estos días.

Analizar cada propuesta, en lugar de dejarse llevar por el entusiasmo del momento, ayudaría a capitalizar mejor las oportunidades.