Estos son los signos que podrían vivir un amor prohibido en las próximas semanas

El movimiento de Venus en Escorpio arrancó el jueves 10 de septiembre y, según los especialistas consultados, pondrá el amor, el deseo, la autoestima y el dinero en el centro de la escena para varios signos.

La intensidad de este tránsito no pasa inadvertida. Habrá quienes sientan la reaparición de un vínculo del pasado, quienes deban lidiar con una atracción inesperada y quienes enfrenten la tentación de guardar un secreto.

El fenómeno no se agota en septiembre. Venus comenzará a retrogradar el 3 de octubre, regresará a Libra el 25 de octubre y volverá a ingresar en Escorpio recién en diciembre.

Los vínculos, deseos o decisiones económicas que aparezcan en este tramo podrían necesitar, según anticipan los especialistas, una segunda mirada más adelante.

Los signos que podrían vivir un amor prohibido





Sagitario

Las tentaciones ocultas marcan el pulso de este período. La tendencia indica mantener en privado ciertas situaciones amorosas y la clave pasa por definir si un secreto debe guardarse o confrontarse de una vez.

Escorpio

El propio territorio del tránsito trae consigo un aumento del magnetismo. Puede resultar peligroso si la atracción se dispara por el misterio de acciones complejas o inadecuadas, motivadas por lo desconocido.

El movimiento de Venus en Escorpio arrancó el jueves 10 de septiembre y, según los especialistas consultados, pondrá el amor, el deseo, la autoestima y el dinero en el centro de la escena para varios signos.

Tauro

Enfrentar a Venus desde el signo opuesto pone especial atención sobre las relaciones actuales. Quienes además tienen ascendente en el signo verán protagonismo en parejas, sociedades y acuerdos, con el desafío de diferenciar la intensidad de la verdadera reciprocidad.

Virgo

Surfear la dificultad de contener una relación cercana será el gran desafío. Todo arrancó con simples diálogos y ahora podría escalar sin previo aviso.

Leo

Movimientos y definiciones emocionales atraviesan a este signo durante el tránsito. Para quienes tienen ascendente en esa posición, el foco se traslada al hogar, la familia y la vida privada.

Acuario

La tensión entre lo que se desea y las decisiones que se necesitan tomar define este período. El ámbito laboral podría cruzarse con el terreno afectivo, con un posible aumento de la atracción hacia personas de autoridad o respeto profesional.