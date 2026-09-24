Expertos en faltazos: los 3 signos con más excusas para no ir al trabajo

Hay personas que cumplen con sus obligaciones sin importar las circunstancias, pero la astrología identifica a tres signos del zodíaco que siempre encuentran excusas para faltar al trabajo.

Según el horóscopo, estos integrantes se destacan por su facilidad para esquivar, aunque sea por un día, la rutina de la oficina.

Un despertador que suena demasiado temprano, un día de frío, un plan que se extendió más de la cuenta o un supuesto inconveniente doméstico pueden transformarse en la coartada perfecta.

Piscis, el maestro de las excusas difíciles de comprobar

Piscis conecta mucho con sus emociones y se siente abrumado cuando las exigencias de la rutina se acumulan.

Para este signo de Agua, una jornada cargada de reuniones, horarios y obligaciones funciona como una verdadera prueba de resistencia.

Cuando necesita descansar, recurre a una justificación difícil de verificar.

Un fuerte dolor de cabeza, una noche de insomnio o un malestar repentino figuran entre las que mejor encajan con su personalidad.

Los signos que más buscan escapar de la rutina laboral.

Sagitario, el signo con un imprevisto para cada faltazo

Para Sagitario, pocas cosas resultan más tentadoras que un plan espontáneo. Su personalidad, asociada con la libertad y la aventura, choca con una rutina laboral demasiado rígida.

Por eso, después de un fin de semana intenso, cuando llega el momento de levantarse para ir a trabajar, este signo se convierte en un verdadero especialista en imprevistos.

Según la astrología, Sagitario simplemente necesita sentir que conserva cierto margen de libertad.

Un día demasiado lindo o un plan que terminó tarde alcanzan para que la oficina pierda todo su atractivo.

Cáncer, el signo que prioriza el hogar por sobre la oficina

Para este signo, el hogar funciona como refugio frente al estrés y las exigencias del mundo exterior; por eso, cualquier situación familiar o doméstica se convierte en motivo para quedarse.

Un familiar que necesita ayuda, un problema con una cañería o cualquier emergencia de la casa figuran entre sus argumentos posibles.

La astrología vincula este comportamiento con el llamado "síndrome del nido": cuando Cáncer siente que necesita protección y tranquilidad, prefiere su espacio seguro antes que una jornada laboral agotadora.