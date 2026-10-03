Fases de la Luna en octubre: los días clave para ver cada cambio en el cielo

Octubre tendrá un nuevo recorrido lunar con cuatro fases principales distribuidas a lo largo de sus 31 días.

La primera de ellas llegará durante los primeros días del mes, mientras que la Luna llena tendrá lugar sobre el cierre de la cuarta semana.

El calendario también incluirá una Luna nueva, un cuarto creciente y un cuarto menguante. No habrá eclipses lunares durante octubre.

Qué significa cada fase de la Luna





El ciclo lunar dura aproximadamente 29 días y medio y se divide en distintas etapas según la cantidad de superficie iluminada que puede observarse desde la Tierra.

Luna nueva: ocurre cuando la Luna queda entre la Tierra y el Sol. Su cara visible permanece a oscuras.

ocurre cuando la Luna queda entre la Tierra y el Sol. Su cara visible permanece a oscuras. Cuarto creciente: el satélite comienza a aumentar su iluminación. En el hemisferio sur, la parte iluminada se observa del lado izquierdo.

el satélite comienza a aumentar su iluminación. En el hemisferio sur, la parte iluminada se observa del lado izquierdo. Luna llena: el disco lunar aparece completamente iluminado y alcanza su mayor nivel de iluminación.

el disco lunar aparece completamente iluminado y alcanza su mayor nivel de iluminación. Cuarto menguante: la iluminación comienza a disminuir. En el hemisferio sur, la zona iluminada se observa del lado derecho.





Estas etapas se suceden durante el ciclo lunar y permiten seguir los cambios de iluminación del satélite a lo largo del mes.

Fases de la Luna.

El calendario lunar de octubre 2026





Las cuatro fases principales tendrán lugar en diferentes momentos de octubre. Las fechas y horarios aproximados serán:

3 de octubre: cuarto menguante, cerca de las 10.25.

cuarto menguante, cerca de las 10.25. 10 de octubre: Luna nueva, alrededor de las 12.50.

Luna nueva, alrededor de las 12.50. 18 de octubre: cuarto creciente, aproximadamente a las 13.10.

cuarto creciente, aproximadamente a las 13.10. 26 de octubre: Luna llena, cerca de la 1.10.





Cómo es el cuarto menguante del 3 de octubre

El primer cambio importante del calendario llegó este sábado 3 de octubre, con el cuarto menguante.

La fase comenzó aproximadamente a las 10.25 y tiene como característica una reducción progresiva de la iluminación.

El satélite todavía conserva una importante luminosidad debido a su cercanía con la Luna llena de fines de septiembre.

En esta etapa, aproximadamente la mitad del disco estará iluminada. Para quienes miren desde el hemisferio sur, esa zona se ubicará del lado derecho.

La Luna nueva llegará el 10 de octubre

Una semana después, el sábado 10 de octubre, llegará la Luna nueva. Su momento máximo será cerca de las 12.50.

Durante esta fase, el satélite quedará ubicado entre la Tierra y el Sol. Por ese motivo, su cara visible permanecerá a oscuras.

Esta condición reduce notablemente la luz lunar disponible en el cielo y favorece la observación de otros cuerpos celestes.

Por eso, la Luna nueva resulta especialmente propicia para buscar estrellas, planetas y objetos del cielo profundo, sobre todo en lugares alejados de la contaminación lumínica.

El cuarto creciente será el 18 de octubre

El siguiente cambio llegará el domingo 18 de octubre, con el cuarto creciente alrededor de las 13.10.

A partir de esta etapa, la iluminación del satélite comenzará nuevamente a aumentar.

Entre el 11 y el 25 de octubre, la Luna permanecerá en fase creciente.

Para los observadores del hemisferio sur, durante este período la parte iluminada podrá verse del lado izquierdo.

Cuándo será la Luna llena de octubre

La fecha más esperada del calendario llegará el lunes 26 de octubre.

Ese día, la Luna alcanzará su fase llena aproximadamente a la 1.10 de la madrugada.

El satélite presentará entonces su disco completamente iluminado, convirtiéndose en el momento de mayor iluminación lunar de octubre.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, esta Luna llena tendrá a la Luna ubicada en Tauro, un dato que también es seguido desde la astrología.

Qué pasa después de la Luna llena





Después del 26 de octubre comenzará nuevamente una etapa de disminución de la iluminación lunar.

Entre el 27 y el 31 de octubre, el satélite permanecerá en fase menguante mientras avanza hacia un nuevo ciclo.

La secuencia continuará en noviembre, cuando el 1 de noviembre se produzca el siguiente cuarto menguante.

Los horarios pueden tener pequeñas diferencias





Las horas señaladas para cada fase son aproximadas y pueden presentar leves variaciones.

Por eso, quienes quieran organizar una observación específica o realizar fotografía astronómica pueden consultar los datos actualizados de observatorios y organismos astronómicos durante los días previos.

De esta manera, el calendario de octubre permitirá seguir las cuatro fases principales de la Luna y conocer con anticipación cuándo ocurrirá cada una.