Horóscopo de Semana Santa: tres signos del zodiaco atravesarán días de mala suerte y deberán estar atentos

Durante los próximos días de Semana Santa, la energía astral no será muy favorable para todos los signos del zodiaco. Según las tendencias del horóscopo, tres en particular podrían atravesar una etapa de menor suerte y situaciones que exigirán mayor paciencia y cuidado.

Hace apenas unos días, el ingreso del Sol en Aries dio inicio al nuevo ciclo astrológico, asociado a comienzos y renovación. Con este cambio, se deja atrás la energía más sensible y difusa de Piscis para dar paso a un período más activo y decidido, en el que los proyectos que venían demorados comienzan a activarse y tomar impulso.

Empero, este cambio de energía no impacta a todos los signos de la misma manera, ya que mientras algunos logran adaptarse y avanzar con mayor claridad, otros pueden experimentar cierta inestabilidad o dificultades para acompañar este ritmo más acelerado, lo que se traduce en días de posibles contratiempos.

A continuación, te contamos qué signos podrían atravesar momentos de menor suerte en los próximos días.

Qué signos tendrán menor suerte en Semana Santa, según la astrología





Durante los próximos días, algunos signos del zodiaco podrían atravesar una etapa de menor fortuna, con situaciones que exigirán mayor paciencia y capacidad de adaptación. En este grupo se encuentran Libra, Acuario y Virgo, que deberán prestar especial atención a distintos aspectos de su rutina para evitar contratiempos.

En el caso de Libra, pueden surgir dudas o momentos de incertidumbre que afecten la toma de decisiones, por lo que será clave mantener el equilibrio y no apresurarse. Aun así, si logra ordenar sus ideas, tendrá la posibilidad de encaminar mejor sus próximos pasos.

Libra es uno de los signos que tendrán poca suerte en esta Semana Santa (Imagen ilustrativa).

Por su parte, Acuario podría sentir cierta sensación de estancamiento o demoras en proyectos personales o laborales. En este contexto, será importante dejar atrás lo que ya no aporta y animarse a dar movimientos más concretos, incluso frente a escenarios que no resulten del todo claros.

Acuario vivirá días con situaciones complejas a las que deberá prestar atención (Imagen ilustrativa).

En tanto, Virgo podría enfrentarse a pequeños obstáculos o situaciones que requieran esfuerzo adicional. Aunque el panorama no sea completamente negativo, sí demandará constancia y paciencia para superar los inconvenientes que puedan presentarse en el día a día.

Virgo cierra el ranking de los tres signos del zodiaco que tendrán "mala suerte" en Semana Santa (Imagen ilustrativa).

¿Qué más pasa esta semana?





Durante este sábado 28, la Luna transitó por Leo, un signo que potencia la expresión personal y la necesidad de reconocimiento, lo que puede intensificar las emociones y volver el clima más sensible a la mirada de los demás.

Sin embargo, esta influencia se ve tensionada por la presencia de Urano, asociado a los cambios inesperados, lo que puede traducirse en giros repentinos, noticias sorpresivas o modificaciones de planes que obligan a reaccionar rápidamente.

En paralelo, el cielo avanza hacia la Luna Llena del 1 de abril en Libra, atravesando una fase creciente que actúa como una etapa de acumulación previa a la culminación, donde las emociones y las situaciones tienden a intensificarse.

En este contexto, cobran relevancia los temas relacionados a los vínculos y el equilibrio en las relaciones, favoreciendo la revisión de acuerdos, la evaluación de reciprocidades y la necesidad de poner límites frente a lo que ya no resulta justo, en un período que invita a ordenar y tomar decisiones.