La Luna de Esturión llega con abundancia y cierre de ciclos para estos 5 signos

Agosto se prepara para despedirse con uno de los eventos astronómicos más esperados del mes. La Luna llena de Esturión alcanzará su punto máximo durante la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026.

Más allá del espectáculo en el cielo, la astrología encuentra en esta lunación un momento especialmente relacionado con las emociones, la intuición y la necesidad de dejar atrás aquello que cumplió su etapa.

La astrología vincula esta lunación con un período propicio para la introspección, la conexión con las emociones y la búsqueda de nuevos propósitos.

¿Qué es la Luna de Esturión y cuál es su significado?

La Luna de Esturión es el nombre tradicional que recibe la Luna llena de agosto. Su denominación se relaciona con pueblos indígenas de la región de los Grandes Lagos de América del Norte, para quienes esta época coincidía con una importante temporada para la pesca del esturión.

Con el paso del tiempo adquirió también un significado espiritual asociado a la abundancia, resiliencia, madurez y reflexión. Además, las interpretaciones astrológicas modernas la consideran como momentos de culminación.

En tanto, la presencia del eclipse suma simbólicamente una invitación a revisar situaciones pendientes y abrir espacio para una nueva etapa.

La Luna llena de agosto recibe tradicionalmente el nombre de "Luna de Esturión" y está rodeada de diferentes significados espirituales.

Los 5 signos que podrían sentir con mayor intensidad la Luna de Esturión



Piscis:

Será uno de los grandes protagonistas de esta lunación. Puede aparecer la necesidad de revisar decisiones personales, abandonar viejas inseguridades y priorizar aquello que realmente desea. También será un período favorable para confiar más en su intuición y reconocer cuánto avanzó durante los últimos meses.

Virgo:

El movimiento lunar puede llevarlo a replantearse la manera en que construye sus vínculos. Algunas relaciones necesitarán evolucionar, mientras que otras podrían llegar naturalmente a una instancia de definición. La clave estará en encontrar equilibrio entre las necesidades propias y las ajenas.

Géminis:

Los proyectos profesionales y las metas a largo plazo ocuparán un lugar central. Una situación que venía desarrollándose podría alcanzar un punto decisivo y permitirle descubrir hacia dónde quiere dirigir sus próximos esfuerzos.

Algunos integrantes del zodíaco podrían sentir con mayor intensidad la energía atribuida a este particular evento del calendario astrológico.

Sagitario:

Llega una etapa ideal para observar qué situaciones le brindan verdadera seguridad. Los movimientos pueden sentirse especialmente en asuntos familiares, emocionales o relacionados con el hogar, invitándolo a dejar atrás cargas que viene sosteniendo desde hace tiempo.

Cáncer:

Esta etapa puede impulsar una mirada diferente sobre el futuro. Estudios, viajes, proyectos o nuevas experiencias podrían convertirse en motores de transformación, mientras algunas creencias que quedaron antiguas comienzan a perder peso.