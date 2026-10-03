La Luna en cuarto menguante en Cáncer mejorará la vida de 5 signos del zodiaco

La Luna en cuarto menguante en Cáncer llega este sábado 3 de octubre con una energía especial para cinco signos del zodiaco.

Se suma el portal numerológico 10/3: el 10 simboliza un avance que manifestaste y el 3, la expresión personal. Juntos invitan a crecer desde la honestidad.

Qué trae la Luna en cuarto menguante en Cáncer





Venus retrógrado en Escorpio marca el clima del día, mientras la Luna empuja a que las verdades emocionales salgan a la luz.

Esas revelaciones son justo lo que estos cinco signos necesitan para encaminar sus asuntos, y el portal 10/3 acompaña ese proceso.

Las verdades emocionales salen a la luz con la Luna en cuarto menguante en Cáncer y el portal 10/3.

Los 5 signos del zodiaco que verán mejorar su vida





Cada uno de los cinco signos recibe un mensaje distinto, atravesado por el mismo portal numerológico y la energía lunar.

Piscis : una verdad que siempre intuiste se vuelve evidente. La Luna en Cáncer la libera para que puedas enfrentarla de una vez.

: una verdad que siempre intuiste se vuelve evidente. La Luna en Cáncer la libera para que puedas enfrentarla de una vez. Escorpio : un portal de transformación abre tu etapa más fuerte. Venus retrógrado en tu signo refuerza el mensaje: cuanto antes sueltes lo que no sirve, mejor.

: un portal de transformación abre tu etapa más fuerte. Venus retrógrado en tu signo refuerza el mensaje: cuanto antes sueltes lo que no sirve, mejor. Cáncer : el portal te guía para cortar un patrón desgastante en el amor. El 3 de octubre te da las palabras justas para cerrar esa puerta.

: el portal te guía para cortar un patrón desgastante en el amor. El 3 de octubre te da las palabras justas para cerrar esa puerta. Capricornio : hay críticos y escépticos que minimizan tus ideas. Esta energía los deja en evidencia para que dejes de escucharlos y defiendas tu camino.

: hay críticos y escépticos que minimizan tus ideas. Esta energía los deja en evidencia para que dejes de escucharlos y defiendas tu camino. Tauro: un vínculo que te da paz incomoda a otros. La confesión de deseos ocultos te ayuda a dar los próximos pasos con intención y autenticidad.





Cómo aprovechar el portal 10/3 y la Luna





La clave del día pasa por la honestidad, el eje que une al 10 y al 3 en este portal numerológico.

Soltar lo que desgasta, cerrar puertas y dejar de escuchar a los críticos aparecen como mensajes repetidos para los signos elegidos.