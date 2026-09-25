La Luna llena golpea fuerte: estos son los 4 signos más afectados

La Luna llena de la cosecha llega el 26 de septiembre a solo 3 grados de Aries, el signo más valiente del zodíaco. El fenómeno marca el cierre de un proceso emocional que arrancó hace seis meses.

Se la llama así porque, cerca del equinoccio de otoño en el Hemisferio Norte, la Luna sale poco después de la puesta del Sol durante varias noches seguidas.

En la antigüedad, eso daba horas extra de luz para seguir cosechando.

¿Por qué esta Luna llena remueve tanto?

Hace seis meses hubo una Luna Nueva con siete planetas concentrados en Aries, un evento astral extraordinario. Fue el momento de arrancar proyectos sin certezas, incluso con miedo.

Ahora llega la etapa de resultados de ese ciclo. Neptuno y Saturno están junto a la Luna y enfrentados al Sol en Libra, lo que puede traer confusión si las acciones no están alineadas con el deseo real.

Algunos puntos clave de esta lunación:

Marte , regente del plenilunio, está en Cáncer y favorece pasar a la acción.

, regente del plenilunio, está en Cáncer y favorece pasar a la acción. Su oposición a Plutón puede elevar la intensidad emocional en las relaciones.

puede elevar la intensidad emocional en las relaciones. La conexión con Urano habla de dejar atrás vínculos jerárquicos.

Llega la Luna de la cosecha y remueve a estos 4 signos del Zodíaco.

Los 4 signos más afectados por la Luna llena

Aries: revive la Luna Nueva de abril, con siete planetas en su signo. La conclusión de ese ciclo puede sentirse como un eclipse, con mayor agitación en las relaciones.

Cáncer: la lunación ilumina su sector de profesión y reputación. Es momento de festejar lo logrado en los últimos seis meses, marcados por desafíos y coraje.

Libra: con Neptuno y Saturno enfrentados a su Sol, puede sentir mayor ansiedad. Se cierra un ciclo en sus vínculos que puede traer sorpresas sobre su pareja.

Capricornio: la Luna cae en su zona de hogar y muestra el balance entre lo profesional y lo personal. Conviene conectar con las emociones, más allá de la lógica.

Cómo impacta la Luna llena en el resto del Zodíaco