Llega el eclipse lunar en Piscis y moviliza las emociones de todos los signos

El eclipse lunar parcial de agosto trae consigo un fenómeno astronómico que también despertó interés dentro de la astrología. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna y provocará que una parte del satélite quede dentro de la sombra terrestre.

El evento coincidirá con la Luna llena en Piscis, también conocida popularmente como Luna de Sangre. Desde la perspectiva astrológica, los eclipses lunares suelen asociarse simbólicamente con cierres, revelaciones, emociones intensas y la necesidad de dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Eclipse lunar en Piscis: cómo afectará a cada signo del zodiaco

Aries

Para Aries, la Luna de Sangre puede convertirse en un momento de introspección. En lugar de buscar respuestas inmediatamente afuera, la astrología invita a mirar aquello que se ha estado evitando emocionalmente.

Puede surgir la necesidad de descansar, poner límites y dejar de cargar con situaciones que ya están agotando su energía. En este caso, el cierre de ciclo podría ser principalmente interno y estar relacionado con una transformación personal.

Tauro

Tauro podría sentir que algunas amistades, grupos o proyectos colectivos necesitan una revisión. Una relación que antes parecía indispensable podría dejar de ocupar el mismo lugar.

El eclipse puede ayudarlo a distinguir entre las personas que realmente acompañan su crecimiento y aquellas relaciones que se mantienen únicamente por costumbre. La etapa invita a revisar los vínculos desde una perspectiva más sincera.

Géminis

Para Géminis, el foco estará puesto en la vida profesional, los objetivos y la imagen que proyecta hacia los demás. El eclipse podría hacer evidente que una meta que parecía importante ya no representa exactamente lo que quiere.

Una conversación, decisión o revelación relacionada con el trabajo podría llevarlo a replantear su próximo movimiento. Será una oportunidad para evaluar si el esfuerzo invertido continúa alineado con sus aspiraciones.

Cáncer

La Luna de Sangre puede llevar a Cáncer a cuestionar sus creencias, sus planes de futuro o la manera en que imagina su próxima etapa.

También podría aparecer el deseo de cambiar de perspectiva. Algunas ideas que anteriormente parecían verdades absolutas podrían comenzar a verse de otra manera, permitiendo una mayor apertura hacia nuevas experiencias y posibilidades.

Leo

Para Leo, el eclipse puede remover asuntos relacionados con la intimidad, las emociones profundas y los recursos compartidos.

Desde la interpretación astrológica, será un momento apropiado para reconocer qué cargas emocionales ya no corresponden y dejar de intentar controlar situaciones que necesitan evolucionar. El proceso puede llevarlo a revisar la forma en que comparte responsabilidades y vínculos con otras personas.

Virgo

Virgo será uno de los signos que podría sentir con mayor intensidad este eclipse porque la Luna llena en Piscis se encuentra frente al Sol en su signo.

La astrología interpreta esta posición como una invitación a revisar especialmente las relaciones. Una relación amorosa, una amistad o una asociación podría llegar a un punto de definición. Esto no necesariamente implica una ruptura: también puede representar la necesidad de establecer nuevas reglas, límites o acuerdos.

El eclipse lunar parcial ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 del agosto.

Libra

Para Libra, el eclipse puede poner bajo la lupa sus rutinas y la manera en que distribuye su tiempo. Una situación que hasta ahora parecía manejable podría comenzar a mostrar que necesita un cambio.

El mensaje astrológico será dejar de intentar mantener el equilibrio a costa del propio bienestar. El período puede funcionar como una oportunidad para reorganizar prioridades y revisar qué actividades o responsabilidades ocupan demasiado espacio.

Escorpio

Escorpio podría atravesar una etapa especialmente intensa en cuestiones relacionadas con el amor, la creatividad y la expresión personal.

Una emoción que llevaba tiempo guardada podría finalmente salir a la superficie. El cierre de ciclo puede consistir en dejar de esconder aquello que realmente desea y permitirse expresar sus sentimientos con mayor libertad.

Sagitario

Para Sagitario, la Luna de Sangre puede mover asuntos relacionados con el hogar, la familia y la sensación de pertenencia.

Puede existir la necesidad de cerrar una etapa familiar, cambiar de espacio o establecer límites diferentes con las personas más cercanas. Para un signo acostumbrado a mirar hacia adelante, el eclipse propone detenerse y resolver asuntos pendientes antes de comenzar una nueva etapa.

Capricornio

Capricornio podría sentir que necesita hablar de algo que llevaba demasiado tiempo guardando. El eclipse favorece, dentro de la interpretación astrológica, las conversaciones pendientes y una comunicación más honesta.

Una verdad dicha en el momento correcto puede ayudar a cerrar una situación que se había mantenido abierta durante demasiado tiempo. El desafío será encontrar la manera de expresar aquello que siente sin postergar nuevamente una conversación importante.

Acuario

Para Acuario, el eclipse puede poner el foco en el dinero, los recursos y la sensación de seguridad personal.

Podría ser un momento para reconocer qué gastos, compromisos o hábitos ya no corresponden con la vida que quiere construir. La clave estará en recuperar claridad sobre sus necesidades y revisar la manera en que administra sus recursos.

Piscis

Piscis será el gran protagonista de esta Luna de Sangre, ya que el eclipse lunar ocurrirá precisamente en este signo.

La astrología interpreta esta posición como un momento especialmente importante para cerrar una etapa personal y dejar atrás una versión de sí mismo que ya no representa quién es. Puede ser un período emocionalmente intenso, pero también una oportunidad para identificar qué desea conservar y qué necesita soltar.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite. En el caso de un eclipse parcial, solo una parte de la Luna ingresa en la zona más oscura de la sombra terrestre, llamada umbra.

El fenómeno del 27 y 28 de agosto será un eclipse lunar parcial profundo. Durante su máximo, una gran parte del disco lunar quedará dentro de la umbra y podrá adquirir tonalidades rojizas o cobrizas.