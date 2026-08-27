Llega el último Eclipse lunar del año: ¿Qué cambios habrá en lo espiritual?

La noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto en Argentina tendrá un cielo marcado por uno de los eventos astronómicos y astrológicos más destacados del mes: el último eclipse lunar parcial del año. El fenómeno ocurrirá durante la Luna llena y podrá adquirir una tonalidad rojiza, motivo por el que popularmente se lo conoce como "Luna de Sangre".

Esta lunación coincidirá además con la Luna llena en Piscis, una combinación que, desde una perspectiva espiritual y simbólica, se relaciona con los finales, la liberación emocional, la intuición y los cambios capaces de modificar la percepción sobre el camino que cada persona está recorriendo.

Eclipse lunar en Piscis o Luna de Sangre: ¿Qué significa este fenómeno espiritualmente?

Las lunas llenas representan el punto culminante del ciclo lunar mensual. Desde una mirada simbólica, están asociadas con momentos de máxima iluminación, en los que determinadas situaciones pueden hacerse más evidentes y aquello que permanecía oculto comienza a revelarse.

Durante una Luna llena, el Sol y la Luna se encuentran en posiciones opuestas dentro del zodiaco. Para la astrología, esta disposición puede representar una tensión entre necesidades, emociones o perspectivas diferentes. Esa oposición simbólica puede conducir a una revelación, una decisión o una sensación de cierre.

Cuando la Luna llena coincide con un eclipse lunar, esta interpretación adquiere una intensidad mayor. En este caso, la Luna estará en Piscis, un signo relacionado dentro de la astrología con la sensibilidad, la intuición y el mundo emocional, mientras el Sol se encontrará en Virgo.

Por eso, el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026 podría simbolizar un momento de realineación espiritual. La interpretación apunta a la posibilidad de reconocer qué situaciones ya cumplieron su propósito y cuáles necesitan ser transformadas.

Desde la astrología, el eclipse lunar tiene una carga simbólica importante y puede representar la liberación de tensiones y cierres de ciclo.

¿Qué efectos podrían experimentar los signos del zodiaco con el eclipse lunar?

Aunque la astrología interpreta de manera diferente la influencia de un eclipse según la carta natal de cada persona, existen algunos efectos generales que podrían atravesar los distintos signos.