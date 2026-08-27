Los 3 signos que recibirán una lluvia de dinero y abundancia por la Luna de Sangre

El calendario de fenómenos astronómicos cierra el mes de agosto con uno de los eventos más espectaculares y llamativos del año, el eclipse lunar parcial que tiñe de un vibrante rojo al satélite natural brindando al público de América Latina y otras partes del mundo, un verdadero show de colores y contrastes.

También conocida como la "Luna de Sangre" en Piscis se destaca por su fuerte renovación de energías que trae momentos de cierre de ciclos, transformaciones profundas y reordenamientos emocionales. Así, para algunos signos del zodíaco será un momento perfecto para cortar con la mala racha financiera y proponerse iniciar nuevos proyectos, ya que recibirán una lluvia de dinero y abundancia gracias a la influencia astral.

¿Qué se sabe sobre la Luna de Sangre y el eclipse lunar de agosto?

¿Qué se sabe sobre la Luna de Sangre y el eclipse lunar de agosto?

La Luna llena en el eje de Piscis, que luego dará un verdadero espectáculo visual al convertirse en un fascinante eclipse, se posicionará en el cielo durante la noche del 27 al 28 de agosto y podrá visualizarse a simple vista desde América, de norte a sur, además de Europa y África.

El momento de mayor esplendor se producirá cuando el 93,2% del disco lunar quede sumergido en la umbra terrestre. La Luna irá cambiando progresivamente de aspecto y, en el punto culminante, tomará una tonalidad rojiza o cobriza que seguramente quedará en la mente de los espectadores. La fase parcial se extenderá durante más de tres horas y el fenómeno finalizará por completo a las 4:01.

El eclipse lunar parcial tendrá su punto máximo a la 1:14 del 28 de agosto en Argentina. En México será a las 22:14 del 27, mientras que en Colombia y Perú ocurrirá a las 23:14. En España, el máximo llegará a las 6:14 del 28, cerca del amanecer.

El fenómeno comenzará con la fase penumbral a las 22:23 del 27 en Argentina, cuando la Luna entre en la zona exterior de la sombra terrestre. Luego, a las 23:33, comenzará la fase parcial y podrá observarse cómo la sombra avanza sobre el disco lunar. En total, el evento se extenderá durante unas cinco horas y 38 minutos y podrá verse desde distintos puntos, siempre que el cielo esté despejado.

¿Qué signos recibirán una lluvia de dinero y abundancia con el eclipse?

Piscis

El eclipse puede marcar el comienzo de una etapa de renovación, especialmente en cuestiones vinculadas con el dinero y los proyectos personales. Pueden aparecer oportunidades que hasta ahora no estaban contempladas, una propuesta laboral, un ingreso extra o incluso la posibilidad de concretar algo que venía postergándose. La clave estará en prestar atención a las señales y animarse a tomar decisiones que permitan dejar atrás una etapa de incertidumbre económica.

Virgo

La energía del eclipse puede traer movimientos favorables a través de vínculos, acuerdos y proyectos compartidos. Una sociedad, una negociación, un nuevo cliente o una propuesta de alguien cercano podría convertirse en una puerta hacia mayores ingresos. También será un buen momento para ordenar cuentas, resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que permitan administrar mejor los recursos disponibles.

Tauro

El período puede estar marcado por oportunidades de crecimiento que lleguen de manera inesperada, especialmente relacionadas con el trabajo, nuevos proyectos o contactos. Una propuesta que al principio parezca pequeña podría convertirse en una fuente importante de ingresos a futuro. También pueden surgir posibilidades para iniciar una actividad paralela, impulsar un emprendimiento o darle un nuevo rumbo a un proyecto que estaba estancado.