Los 3 signos que tendrán una protección especial contra la mala energía esta última semana de agosto

La astrología señala que los últimos días de agosto llegan con un cambio en las energías que puede influir en el estado de ánimo y en cómo se siente cada signo del zodíaco. Mientras algunos podrían estar más sensibles o cargados, otros atravesarán este cierre de mes con una protección especial que los ayudará a mantenerse alejados de lo negativo.

Para estos últimos, serán días más tranquilos, en los que podrán recuperar el equilibrio, sentirse más seguros y dejar atrás algunas preocupaciones. El aura renovado los ayudará a ordenar sus emociones y encarar septiembre con una mirada más positiva.

¿Cuáles son los signos que tendrán una energía renovada en agosto 2026?

¿Cuáles son los signos que tendrán una energía renovada en agosto 2026?

Cáncer

Los últimos días de agosto traerán una sensación de calma y protección que permitirá dejar atrás algunas situaciones que venían generando desgaste emocional. La sensibilidad habitual se transformará en una herramienta para detectar rápidamente qué personas, ambientes o situaciones no aportan nada positivo. En lugar de cargar con problemas ajenos, será un buen momento para poner límites y priorizar las áreas y actividades que generan tranquilidad.

La energía de este cierre de mes también favorecerá una limpieza emocional. Viejas preocupaciones podrían perder fuerza y algunas relaciones comenzarían a mostrar con mayor claridad cuáles son sus verdaderas intenciones. La clave estará en confiar más en la intuición y no insistir en vínculos que generan incomodidad. Así, podrá cerrar la etapa con una sensación de alivio y mayor equilibrio.

Escorpio

Este período estará marcado por una fuerte capacidad para cortar con energías negativas y situaciones que ya cumplieron su ciclo. Habrá una mayor facilidad para reconocer cuando algo no está funcionando y tomar distancia sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Esa actitud ayudará a evitar conflictos innecesarios y permitirá recuperar energía que estaba puesta en personas o problemas externos.

Durante los últimos días del mes, también podría aparecer una sensación de renovación. Lo que antes parecía difícil de resolver comenzará a verse desde otra perspectiva, lo que facilitará tomar decisiones y avanzar. Será un momento ideal para proteger el espacio personal, elegir cuidadosamente las compañías y no permitir que las opiniones ajenas condicionen el rumbo elegido.

Piscis

La sensibilidad estará acompañada por una energía de protección que ayudará a mantener cierta distancia de las malas vibras. En estos últimos días de agosto habrá una mayor percepción sobre el ambiente y sobre las emociones de quienes están alrededor, pero esta vez esa capacidad servirá para anticiparse a situaciones incómodas y evitar absorber problemas que no corresponden.

También será una etapa favorable para cerrar el mes con una limpieza emocional. Dejar atrás discusiones, preocupaciones y vínculos desgastantes permitirá recuperar el entusiasmo y comenzar septiembre con otra actitud. La recomendación será escuchar las propias señales, descansar cuando sea necesario y rodearse de personas que aporten tranquilidad en lugar de generar tensión.