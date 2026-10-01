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Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
¡AFLOJEN!

Los 4 signos del zodiaco que necesitan descansar del trabajo y ponerle un freno a la rutina

Las exigencias diarias pueden pasar factura y llevarlos al agotamiento. La astrología señala quiénes deberían tomarse un respiro.

Candela Lederer
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El ritmo laboral puede volverse agotador cuando las obligaciones se acumulan y dejan poco espacio para desconectarse, descansar y recuperar energías durante la semana.

Según la astrología, algunos signos atraviesan este momento con mayor intensidad y necesitan frenar ciertas exigencias para recuperar el equilibrio emocional y encarar nuevamente sus responsabilidades. 

¿Cuáles son los signos que necesitan aflojar con el laburo?

  • Virgo
  • Aries
  • Capricornio
  • Géminis

¿Cuáles son los signos que necesitan aflojar con el laburo?

¿Cuáles son los signos que necesitan aflojar con el laburo?

Virgo

Viene de cerrar su temporada y todavía puede tener la mente ocupada con distintas obligaciones, pendientes y asuntos que quedaron sin resolver.

Para recuperar energías, lo mejor será dejar las tareas para después y aprovechar el fin de semana para descansar sin pensar constantemente en lo que falta hacer.

Aries

Suele manejarse a un ritmo acelerado, pero esta dinámica puede terminar afectando sus vínculos y generar cierta tensión en el plano afectivo.

Durante el descanso, será importante que baje un cambio, escuche las propuestas de su entorno y deje de intentar organizar cada momento según sus propios tiempos.

Capricornio

Puede tener dificultades para desconectarse del trabajo incluso cuando termina la jornada y dispone de tiempo libre para hacer otras actividades.

Este fin de semana será una buena oportunidad para apagar el celular laboral, salir al aire libre y compartir un momento tranquilo con alguien especial.

Géminis

Puede sentirse agotado por la cantidad de mensajes, notificaciones y conversaciones que recibe durante el día, generando una sensación de saturación mental.

Alejarse por algunas horas de las pantallas y hacer una pausa digital puede ayudarlo a despejarse, recuperar energías y disfrutar más de sus amistades.

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