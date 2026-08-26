Los 4 signos que van a vivir un antes y un después del eclipse

Después del eclipse total de Sol en Leo del 12 de agosto, se viene un nuevo eclipse lunar, un fenómeno que la astrología asocia con cierres de ciclos, revelaciones y la necesidad de soltar situaciones que ya cumplieron su etapa.

A qué hora se verá en Argentina el eclipse lunar

El fenómeno arrancará durante la noche de este jueves 27 y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28. En Buenos Aires, la fase penumbral comenzará a las 22:23 del jueves, mientras que el eclipse parcial empezará a las 23:33.

El momento máximo llegará a la 1:12 del viernes 28 de agosto. La fase parcial terminará a las 2:51 y el fenómeno concluirá por completo alrededor de las 4:01.

Piscis

Será el signo más movilizado, ya que el eclipse ocurre en su propio territorio zodiacal. Para este signo se plantea un momento de redefinición personal, con cuestiones de identidad, vínculos y proyectos que podrían encontrar una resolución.

La recomendación astrológica pasa por evitar decisiones tomadas únicamente desde la emoción del momento y prestar atención a qué situaciones aparecen pidiendo un cierre.

El eclipse solar arrancará durante la noche de este jueves 27 y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28.

Virgo

Quedará directamente enfrentado a la Luna por el tránsito solar, y verá movilizados sus vínculos sentimentales y profesionales. Una relación podría necesitar una conversación pendiente o una nueva definición, sin que eso implique necesariamente una ruptura.

Virgo suele buscar certezas y organización, mientras que Piscis propone confiar en aquello que no siempre puede controlarse. Esa tensión será uno de los grandes aprendizajes simbólicos del eclipse.

Géminis

En Géminis, el foco se traslada a la profesión y las metas. Puede aparecer una propuesta laboral distinta o la necesidad de repensar si el camino elegido todavía coincide con las aspiraciones actuales.

Algunas interpretaciones astrológicas vinculan esta lunación con una toma de conciencia sobre el progreso realizado en los últimos años, y con la posibilidad de encarar una nueva dirección profesional.

Sagitario

Sagitario sentirá la energía del eclipse en el hogar, la familia y asuntos del pasado que todavía esperan resolución. Puede surgir el deseo de mudarse, reorganizar la casa o cerrar una historia emocional pendiente.

Para un signo acostumbrado a mirar hacia adelante, el eclipse propone algo distinto: detenerse y revisar qué necesita quedar resuelto antes de arrancar la próxima aventura.