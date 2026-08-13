Los 7 signos que podrían recibir dinero gracias al eclipse solar en Leo

El eclipse solar total del 12 de agosto ya es historia astronómica del año, pero su energía sigue activa. El fenómeno coincidió con la Luna nueva de agosto y, para la astrología, marcó un punto de inicio para varios signos del zodíaco en el plano económico.

Aunque el evento ocurrió el miércoles, los especialistas coinciden en que sus efectos se prolongan durante varios días después. Por eso, siete signos podrían empezar a notar señales de dinero, oportunidades laborales o ingresos extra a partir de ahora.

Leo

Es uno de los signos más involucrados, ya que el eclipse ocurrió en su propio signo. La interpretación astrológica apunta a nuevos comienzos y mayor visibilidad, lo que podría traducirse en una propuesta laboral, un proyecto que empieza a generar ingresos o el reconocimiento de una habilidad. Para quienes trabajan de forma independiente, estos días son propicios para mostrar proyectos y retomar ideas que habían quedado detenidas.

Aries

También aparece entre los favorecidos. La energía de Leo puede conectar con la creatividad y el deseo de recuperar objetivos postergados, lo que en el plano financiero se traduciría en una venta, un proyecto independiente o un ingreso adicional vinculado con algo que el signo ya sabía hacer.

El eclipse coincidió con la Luna nueva de agosto y, para la astrología, marcó un punto de inicio para varios signos del zodíaco en el plano económico.

Escorpio

El foco está puesto en lo profesional. Las lecturas astrológicas señalan mayor visibilidad y la posibilidad de un ascenso, un cliente importante o una propuesta que mejore sus ingresos. La clave, según los especialistas, será reconocer el momento justo para mostrar resultados y negociar lo que considera que merece.

Tauro

Podría atravesar una etapa de replanteo en torno a su hogar y su estabilidad. Sin que esto signifique necesariamente un ingreso inesperado, la energía puede asociarse con la oportunidad de reorganizar gastos, sumar un ingreso adicional o tomar una decisión que mejore su economía.

Cáncer

Podría recibir un movimiento financiero por una vía inesperada: un pago pendiente, una devolución o un apoyo económico. La recomendación de los astrólogos es revisar cuentas y cobrar lo que está pendiente, sin gastar por adelantado un ingreso que todavía no llegó.

Piscis

Recibirá señales positivas en el terreno laboral. Un mensaje, una llamada o una propuesta que hoy parece menor podría convertirse en una fuente de ingresos más estable con el correr de las semanas.

Acuario

Se beneficiará de cambios en sus relaciones y asociaciones: una colaboración, un cliente o una sociedad que abra una puerta económica. La recomendación es mantenerse abierto a escuchar propuestas, aunque sin comprometer dinero antes de revisar bien las condiciones.