Los astros confirmaron cuáles son los signos que tendrán mala suerte en octubre 2026

Octubre llega con cambios y movimientos que, según la astrología, podrían generar obstáculos inesperados para tres signos del zodíaco.

Las energías del período podrían poner a prueba la paciencia, los vínculos y algunas decisiones importantes, especialmente para quienes atraviesen días cargados de dudas y cambios.

Estos son los signos que tendrán la peor suerte en octubre

Estos son los signos que tendrán la peor suerte en octubre







Cáncer:

Octubre podría llevar a este signo a sentirse más sensible, mientras algunos asuntos pendientes regresan y generan dudas sobre vínculos, decisiones y situaciones del pasado.

Las predicciones recomiendan actuar con calma y evitar que las emociones del momento influyan demasiado al momento de tomar decisiones importantes durante octubre.

Capricornio:

Capricornio podría atravesar situaciones que lo lleven a revisar relaciones, proyectos y decisiones, especialmente bajo la influencia de Venus retrógrado durante octubre.

Hacia finales del mes, Mercurio retrógrado podría generar confusiones en conversaciones y acuerdos, por lo que será importante prestar atención antes de avanzar.

Piscis:

Este signo podría tener que prestar mayor atención a sus finanzas durante octubre, especialmente al momento de organizar gastos y evaluar nuevas decisiones económicas.

Venus retrógrado también podría generar cuestionamientos sobre los vínculos, llevando al signo a revisar sus prioridades y aquello que realmente quiere conservar.

Recomendaciones para que evitar la mala suerte