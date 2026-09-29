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Martes, 29 de septiembre de 2026

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COMPLICADOS

Los astros confirmaron cuáles son los signos que tendrán mala suerte en octubre 2026

Según la astrología, el próximo mes estará marcado por trabas, cambios inesperados y decisiones que pondrán a prueba la paciencia de algunos signos.

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Octubre llega con cambios y movimientos que, según la astrología, podrían generar obstáculos inesperados para tres signos del zodíaco.

Las energías del período podrían poner a prueba la paciencia, los vínculos y algunas decisiones importantes, especialmente para quienes atraviesen días cargados de dudas y cambios.

Estos son los signos que tendrán la peor suerte en octubre

Estos son los signos que tendrán la peor suerte en octubre

Estos son los signos que tendrán la peor suerte en octubre



  • Cáncer:

Octubre podría llevar a este signo a sentirse más sensible, mientras algunos asuntos pendientes regresan y generan dudas sobre vínculos, decisiones y situaciones del pasado.

Las predicciones recomiendan actuar con calma y evitar que las emociones del momento influyan demasiado al momento de tomar decisiones importantes durante octubre.

  • Capricornio: 

Capricornio podría atravesar situaciones que lo lleven a revisar relaciones, proyectos y decisiones, especialmente bajo la influencia de Venus retrógrado durante octubre.

Hacia finales del mes, Mercurio retrógrado podría generar confusiones en conversaciones y acuerdos, por lo que será importante prestar atención antes de avanzar.

  • Piscis: 

Este signo podría tener que prestar mayor atención a sus finanzas durante octubre, especialmente al momento de organizar gastos y evaluar nuevas decisiones económicas.

Venus retrógrado también podría generar cuestionamientos sobre los vínculos, llevando al signo a revisar sus prioridades y aquello que realmente quiere conservar.

Recomendaciones para que evitar la mala suerte

  • Evitar decisiones impulsivas: tomarse unos minutos para pensar antes de actuar puede ayudar a atravesar momentos de mayor tensión.
  • Revisar los gastos: llevar un mejor control del dinero y evitar compras innecesarias puede ser útil durante períodos de mayor inestabilidad.
  • Cuidar la comunicación: aclarar dudas y no sacar conclusiones apresuradas puede prevenir discusiones y malos entendidos.
  • Dejar espacio para los cambios: aceptar que algunos planes pueden modificarse permite afrontar los imprevistos con mayor tranquilidad.
  • Escuchar las emociones: reconocer lo que se siente antes de tomar una decisión puede ayudar a no actuar solamente por impulso.
  • Revisar acuerdos importantes: antes de comprometerse con algo, conviene prestar atención a los detalles y asegurarse de que todo quede claro.
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